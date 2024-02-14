Законопроект о мобилизации в Украине задерживается: когда будет второе чтение в Раде

Рассмотрение законопроекта № 10449 об изменениях в мобилизации, который 7 февраля был принят в первом чтении, задерживается. Депутаты Верховной Рады предположительно будут рассматривать документ во втором чтении уже в начале марта.

Об этом 14 февраля сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в официальном Telegram-канале.

"Мобилизационный закон задерживается. По реалистическому сценарию – рассмотрение будет где-то в начале марта", – написал он.

Ранее нардеп Ярослав Железняк спрогнозировал, что законопроект о мобилизации будет вынесен на рассмотрение во втором чтении не ранее 22 февраля.

Сначала он предположил, что закон может вступить в силу не раньше марта, а затем уточнил, что это, вероятно, произойдет не раньше апреля.

До второго чтения парламентарии будут вносить в документ поправки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кабмін 30 січня затвердив новий варіант законопроєкту про мобілізацію та скерував його до Верховної Ради. У ньому передбачається низка змін, зокрема покарання за ухилення. Також уряд пропонує знизити призовний вік із 27 до 25 років.

– В правительстве также предлагают обязать некоторых повторно пройти медосмотр и сузить круг граждан, имеющих право на отсрочку. Изменения касаются, в частности, и многодетных родителей.

– 1 февраля заместитель председателя комитета Рады по нацбезопасности Егор Чернев заявил, что новый проект закона нуждается в доработке – правительство лишь частично приняло во внимание замечания.

– 5 февраля Гончаренко сообщил, что антикоррупционный комитет Рады признал законопроект о мобилизации №10449 несущим коррупционные риски.

– 7 февраля депутаты Рады 243 голосами приняли законопроект о мобилизации в первом чтении без предложений Комитета.

– Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в проект закона хотят внести ряд существенных изменений. По спорным моментам продолжаются дискуссии, все вопросы на уровне комитетов должны быть решены до голосования во втором чтении.

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