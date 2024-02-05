Антикоррупционный комитет Рады забраковал новый законопроект о мобилизации: что происходит

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект о мобилизации №10449 таким, который несет коррупционные риски.

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Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. "Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски. Как я и говорил, в таком виде он не годится", – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее свой вывод относительно обновленного проекта закона озвучили в комитете Рады по нацбезопасности. 1 февраля заместитель главы комитета Егор Чернев сказал, что документ еще нуждается в доработке – Кабмин при его подготовке частично принял во внимание предложенные комитетом правки.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ключевое требование к законопроекту о мобилизации – "справедливость". Говорить о ряде нововведений, в частности об ограничении прав уклонистов как о свершившемся факте, можно будет только после принятия закона, подчеркнул он.