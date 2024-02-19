'Придирчиво относимся': новый командующий Сухопутными войсками высказался о мобилизации 500 тысяч украинцев

В командовании Сил обороны Украины очень усердно относятся к обеспечению и подготовке украинских бойцов на передовую. Поэтому в министерстве обороны сейчас работают над тем, чтобы в случае мобилизации 500 тысяч человек в ряды украинского войска бойцы были обеспечены всем необходимым.

Об этом сказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в эфире "Радио Свобода" в воскресенье, 18 февраля. Он отметил, что ни один мобилизованный гражданин не попадет на поле боя без соответствующего снаряжения и без должной военной подготовки.

За этим процессом внимательно следит военное командование Украины.

"К этому мы очень придирчиво относимся, особенно сейчас, – к подготовке личного состава. Человек, который идет на войну, должен получить опыт, практику, чтобы быть готов к действиям", – отметил он.

Павлюк отметил, что необходимое количество экипировки вооружения для тех, кого относительно достойного обеспечению мобилизованных подготовкой и экипировкой – все решат.

В то же время он добавил, что относительно техники и боеприпасов большого калибра есть вопросы, которые военное командование изучает и с которым сейчас работает.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в конце 2023 года военное командование Украины внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. человек. На сегодняшний день правительство продолжает разрабатывать правила призыва военнообязанных.

– В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что не видит нужды в мобилизации еще 500 тысяч граждан. По его словам, он не получил достаточно информации о запланированных действиях и операциях, которые потребовали бы такого масштабного пополнения войска.

– Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украине нужно дополнительно 720 млрд грн финансирования, чтобы мобилизовать 400-500 тыс. солдат. Это серьезная сумма, чтобы ее найти, власти, вероятно, придется принимать непопулярные решения.

– 7 февраля депутаты Рады приняли законопроект о мобилизации в первом чтении без предложений Комитета. Лидер фракции "СН" Давид Арахамия рассказал, что в проект закона хотят внести ряд существенных изменений.

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