Президент о мобилизации в Украине: законодательство не отвечает реалиям войны

Украинское законодательство о мобилизации, которое было до полномасштабной войны с Российской Федерацией, не отвечает современным реалиям. Что касается сроков принятия соответствующего законопроекта и его деталей, то за это будут отвечать депутаты Верховной Рады.

Об этом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский на большой пресс-конференции в Киеве 25 февраля, отвечая на журналистские вопросы. Видео разговора опубликовано на канале Офиса президента в YouTube.

"Изменения в закон о мобилизации связаны с тем, что не решены детали: вопросы срочников, ротаций, отпусков, сколько служить, тренировки. Изменяются параметры, потому что закон был до войны и не совпадает с реалиями войны", – сказал гарант.

Зеленский отметил, что речь идет не о реформе, а о принятии дополнительных законодательных норм.

"Если требуется аудит, чтобы сказать, сколько нужно изменений и сколько людей нужно мобилизовать, нужно дождаться этого. Надо навести порядок. Но мобилизация в Украине идет постоянно", – отметил президент.

Отвечая на вопрос, который касался количества правок в законопроект № 10449, Зеленский заявил:

"Что касается закона [о мобилизации]. В самом вашем вопросе все сложности вы уже сказали. 3 тысячи поправок. Ну, пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше".

Подробности о большой пресс-конференции президента 25 февраля 2024 года можно найти в нашей статье по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в законопроект о мобилизации парламентариями было подано 3700 правок. Документ рассмотрят во втором чтении не раньше 6 марта, считает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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