Переломали ребра и повредили легкие: в ОГП подтвердили, что мэра Днепрорудного в российском плену замучили до смерти

Городской голова временно оккупированного Днепрорудного Запорожской области Евгений Матвеев погиб в российском плену от многочисленных травм, побоев и переломов. Также у чиновника обнаружили повреждения легких.

По данным следствия, Матвеев умер 7 сентября 2024 года в следственном изоляторе №3 города Кизел Пермского края РФ. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответе на запрос издания LIGA.net.

"Смерть наступила от закрытой тупой травмы туловища с множественными переломами ребер, повреждением легких и листков плевры", – говорится в ответе ОГП на вопрос о причинах смерти.

Сейчас подозрения по делу о гибели мэра никому не объявлено. Досудебное расследование продолжается и осуществляют его следователи Службы безопасности Украины. Всех причастных к пыткам украинского чиновника еще устанавливают.

Что известно о Евгении Матвееве

Евгений Матвеев несколько раз переизбирался на должность городского головы Днепрорудного в Васильевском районе. С началом полномасштабного вторжения РФ он оставался в городе, координировал работу коммунальных служб и помогал обороне громады.

В марте 2022 года российские оккупанты похитили мэра на одном из блокпостов. С тех пор его судьба оставалась неизвестной. Только в сентябре 2024 года стало известно, что политик умер в российском СИЗО. Его тело вернули в Украину в рамках репатриации и похоронили его в Буче Киевской области.

Издание "Слідство.Інфо" со ссылкой на двух освобожденных из российского плена военнослужащих сообщило, что Матвеева до смерти забили во время перевода в СИЗО №3 в Кизеле. Они утверждают, что избиение было настолько жестоким, что мэр не пережил полученных травм.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2025 года из российского плена освободили жителя Бучи Киевской области Сергея Ахметова. Гражданский украинец 3,5 года находился в Брянском СИЗО №2, а сейчас находится в больнице и получает необходимую помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!