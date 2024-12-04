Во время последнего обмена Россия вернула тело городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева, который был замучен в плену. Матвеев попал в плен, когда оккупанты захватили автобус с горняками, и он уехал на место происшествия.

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Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация. Он находился в русском плену в течение 2 лет и 8 месяцев.

"Жил, работал и погиб от рук окупантов несломленным. 2 года и 8 месяцев городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев находился в российском плену. Во время последнего обмена его тело было передано Украине", – сообщили в ОВА.

Матвеев трижды избирался городским председателем Днепрорудного, и именно на этой должности он встретил начало полномасштабного вторжения России в Украину. 13 марта 2022 ему сообщили по телефону о задержании оккупантами автобуса с работниками Запорожского железорудного комбината на блокпосте. Не испугавшись, он отправился на место происшествия. Горняков отпустили, а самого мэра оккупанты взяли в плен. Его дальнейшая судьба оставалась неизвестной до последнего времени.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в захваченном селе Горностаевка в Херсонской области похитили бывшего участника АТО и запытали до смерти. 28-летний Руслан Руснак умер во время допроса, когда россияне требовали от него признаться в якобы наведении украинских дронов.

Ранее сообщалось, что Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.