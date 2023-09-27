Переправляли уклонистов в Румынию: на Закарпатье разоблачили очередных организаторов нелегальной миграции. Фото

На Закарпатье пограничники и полицейские прекратили деятельность группы лиц, осуществлявших переправку мужчин призывного возраста в Румынию. Свои услуги "предприниматели" оценили в 5,5 тысячи долларов с каждого "клиента".

Задержаны участники схемы по незаконной переправке мужчин за границу во время получения средств, им грозит до девяти лет тюрьмы. Подробности сообщили в Закарпатской областной прокуратуре и Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Пограничники из оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда вместе со следователями Раховского райотдела ГУНП в Закарпатской области и при процессуальном руководстве Тячевской окружной прокуратуры разоблачили группировку, которая занималась переправкой военнообязанных мужчин за границу.

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Схему, по которой мужчины призывного возраста из Закарпатья переправляли в Румынию, организовал житель Ивано-Франковской области, помогали ему трое сообщников.

"Следствием установлено, что прикарпатец за обещанное денежное вознаграждение должен был способствовать "уклонистам" в незаконном пересечении границы. Для этого на автомобиле "Mercedes-Benz", в салоне которого находились три пассажира, он с территории Ивано-Франковской области отправился на Закарпатье. Предварительно он предоставил указания относительно того, как группа должна вести себя при прохождении блокпостов. Подозреваемый намеревался переправить граждан в Румынию вне официальных пунктов пропуска", – отметили в Закарпатской областной прокуратуре.

Свои услуги организаторы схемы оценивали в 5,5 тысячи долларов с каждого "клиента". 24 сентября они были задержаны в Солотвино во время получения части средств от трех мужчин, стремившихся выехать за пределы страны.

"Все четырех поймали с поличным в момент получения средств в размере 5500 долларов США от своих "подопечных" – двух жителей Ивано-Франковска и одного жителя Харьковщины. Злоумышленники планировали переправить своих клиентов по реке Тиса и получить от них еще 3000 долларов США в случае их попадания на территорию Румынии", – рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

"Клиенты" ловких "предпринимателей" отделались административной ответственностью. В то же время организатору незаконной переправки сообщено о подозрении в незаконной переправке через границу группы военнообязанных мужчин (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Вскоре ему будет избрана мера пресечения.

Аналогичная ответственность угрожает и подельникам прикарпатца. Если суд признает их виновными, они могут попасть за решетку на срок от семи до девяти лет.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему, с помощью которой уклонисты становились "многодетными родителями". За фейковый документ, создававший основания для выезда за границу, они платили по 4 тысячи долларов.

Один из организаторов "бизнеса" был задержан в Киеве, когда передавал "клиенту" поддельный документ.

К функционированию схемы причастны жители столичного региона и нескольких западных областей, а клиентов они находили с помощью объявлений в интернете.