Переправляли уклонистов за границу: 10 перевозчиков отключили от системы 'Путь'. Список

В Украине десять перевозчиков отключили от системы "Шлях". Их подозревают в том, что они переправляли уклонистов за границу.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Государственной службы безопасности на транспорте. Решение было принято согласно постановлению кабинета министров №57 от 27 января 1995 года. Отмечается, что такое решение связано с системными нарушениями военнообязанными правил пересечения государственной границы.

В общей сложности от системы "Шлях" сроком на три месяца отключили таких перевозчиков:

– ФЛП Стадник Валерий Алексеевич.

– ФЛП Соляник Людмила Владимировна.

– ФЛП Постильга Степан Витальевич.

– ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич.

– ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна.

– ФЛП Левко Михаил Васильевич.

– ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович.

– ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич.

– ООО "ДМ-ТЛК".

– ООО "ГУД КАРС".

"По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе "Укртрансбезопасности", в настоящее время на рассмотрении комиссии находятся еще десятки фактов злоупотребления внесением в систему "Шлях". После проверки этой информации, комиссия примет решение по каждому случаю.

В состав комиссии "Укртрансбезопасности" вошли представители министерства обновления, Государственной регуляторной службы, представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

Ранее сообщалось, что скандальный "психотерапевт" Спартак Суббота, горячо защищающий русских и русский язык, ведь родился в Хабаровске, РФ, уехал за границу как беженец из Украины. Сейчас он живет в Испании, а именно в Барселоне.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские суды отменили 88% штрафов, наложенных ТЦК за нарушение правил военного учета. Чаще всего – из-за нарушения процедуры или недоказанности правонарушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!