Переправляли уклонистов за границу: 10 перевозчиков отключили от системы "Путь". Список
В Украине десять перевозчиков отключили от системы "Шлях". Их подозревают в том, что они переправляли уклонистов за границу.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы безопасности на транспорте. Решение было принято согласно постановлению кабинета министров №57 от 27 января 1995 года. Отмечается, что такое решение связано с системными нарушениями военнообязанными правил пересечения государственной границы.
В общей сложности от системы "Шлях" сроком на три месяца отключили таких перевозчиков:
– ФЛП Стадник Валерий Алексеевич.
– ФЛП Соляник Людмила Владимировна.
– ФЛП Постильга Степан Витальевич.
– ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич.
– ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна.
– ФЛП Левко Михаил Васильевич.
– ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович.
– ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич.
– ООО "ДМ-ТЛК".
– ООО "ГУД КАРС".
"По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", – говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе "Укртрансбезопасности", в настоящее время на рассмотрении комиссии находятся еще десятки фактов злоупотребления внесением в систему "Шлях". После проверки этой информации, комиссия примет решение по каждому случаю.
В состав комиссии "Укртрансбезопасности" вошли представители министерства обновления, Государственной регуляторной службы, представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.
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