Перерезанный нерв, артиллерийский 'бадминтон', месть вражескому танчику и орден Богдана Хмельницкого: история капитана Ткачука

Капитан Сергей Ткачук окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут в 2002 году. Участвовал в АТО. С начала широкомасштабного вторжения России мужчина вернулся в армию. Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Видео дня

Какие задачи выполнял во время АТО и как в 2022 году получил ранение, офицер рассказал в интервью OBOZ.UA.

На заводе в Армянске стояли вражеские батареи "Градов" и дивизион Д-30

После окончания первого контракта уволился и восстановился в ВСУ уже по мобилизации в 2015 году. По распределению вступил в должность командира взвода в 25-й парашютно-десантной бригаде. Тогда это была единственная бригада и единственное военное формирование в Украине, у которого была возможность осуществлять десантирование не только личного состава, но и техники.

В горячих точках я не успел побывать, потому что попал в 25-ку в сентябре 2015-го. Сначала мы выполняли задачи в Донецкой области. Впоследствии нас отправили в район Перекопа, на админграницу с Крымом.

И основная задача там была – делать броски к линии разграничения. Таким образом мы обнаруживали, что у противника на той стороне. А на той стороне было многое тогда... Если не ошибаюсь, там на заводе в Армянске стояли как минимум вражеская батарея "Градов" и дивизион Д-30. И это все было усилено танками, вертолетами и их подразделениями ВДВ.

Когда ты в должности командира взвода, то, на мой взгляд, нужно относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Это во-первых. А во-вторых, нельзя требовать от личного состава чего-нибудь такого, чего ты не можешь сделать сам.

Ну например, уже во время широкомасштабного вторжения РФ, когда необходимо было сделать проводные линии связи, бросить их непосредственно по переднему краю, то я, как начальник группы связи батальона, привел туда бойцов из взвода связи и показал, что нужно делать.

Когда командир идет вместе с личным составом, это вдохновляет людей. Это во-первых. А во-вторых, люди видят, что если командир идет, то он владеет ситуацией: если бы там что-то было не так, он бы не пошел.

В 2016 году я уволился и был зачислен в оперативный резерв первой очереди. По моему личному мнению, ОР-1 – это те люди, которые впоследствии, в 2022 году, вступили в ряды ВСУ и благодаря которым в том числе мы сейчас здесь разговариваем.

Благодаря работе группы сожжено много бронетехники врага

24 февраля 2022 года, конечно же, я вернулся в армию. Большинство людей, которые пришли в ТЦК в начале широкомасштабного вторжения РФ, это были ребята как раз из ОР-1 – люди, которые прошли АТО.

И у них был боевой азарт. Как на охоте. Это были хищники. В хорошем смысле этого слова. Потому что самый страшный хищник на планете – это человек. А человек, мотивированный убить как можно больше врагов, приносит больший результат.

Многие тогда использовали собственную автомобильную технику. Большинство тех, кто пришли, были со своим собственным снаряжением. Я свою плитоноску, например, заказывал, насколько помню, в декабре или в январе. Потому что я думал, что все начнется в январе. Так как все признаки были.

И тогда, в начале широкомасштабного вторжения, я оказался в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. Там была сформирована разведывательно-диверсионная группа "Браво", в которую я вошел. Одну из задач в 2022 году она выполняла в Киевской области, в районе населенных пунктов Копылов и Мотыжин. Благодаря работе группы было сожжено много бронетехники врага на том направлении. Также хочу добавить, что наша 3-я БТгр наносила основное поражение и освободила такие населенные пункты, как Королевка, а затем Копылов и Мотыжин, где до этого работала разведывательная группа "Браво".

Обломки прошли через блокнот в боковом кармане и зашли в ногу

Летом 2022 года я выполнял боевые задания на Херсонском направлении уже в составе 46-й аэромобильной бригады. Я был начальником группы связи в одном из батальонов.

"На нуле" время проходит совсем по-другому. Ты там находишься, например, две недели, а такое впечатление, что ты там уже несколько месяцев. Пожалуй, потому, что постоянно на адреналине.

Каждый день тогда где-то по 100 вражеских обстрелов происходило на нашем участке. Даже на КНП ты не мог нормально спать, потому что постоянно происходил над тобой этот артиллерийский "бадминтон". Мы также отвечали.

Сначала у меня на том направлении была контузия… Я выходил из помещения и где-то метрах в десяти от себя увидел первый разрыв вражеского НУРС, и весь пакет лег по диагонали от меня.

Впоследствии на КНП батальона – а он у нас был почти в боевых порядках – мне прилетел "привет" в виде обломка осколочно-фугасного снаряда от вражеского танчика. Его экипаж, кстати, очень грамотно действовал. До этого я где-то полторы недели пытался его с помощью нашей артиллерии уничтожить.

Но в тот день танк противника снарядом попал в дерево рядом с КНП, где мы были. Мне и заместителю комбата "прилетело" больше всего. По ощущению сразу было так, как будто ноги окунули в кипяток и оставили их там…

Основная масса обломков прошла через блокнот в боковом кармане и зашла в ногу. Это как выстрел из дробовика в упор. И два обломка прошли ниже колена, перерезали нерв, который отвечает за чувствительность... Но самое главное – танчик тот потом мы все-таки уничтожили.