'Первомайская прожарка': в штабе оккупантов в Запорожской области раздался взрыв

На временно оккупированной территории Запорожской области прозвучал очередной "хлопок". Украинские бойцы успешно попали в склад захватчиков в Михайловке.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram. Наводчиками стали украинские разведчики.

"Первомайская прожарка оккупантов Михайловки. Сегодня вражеским военным, которые 1 мая отмечают "день трудящихся", точно не до праздника. Около 14:30 прямо в их штаб в пока что оккупированном поселке посетил "хлопок", – написал Федороав в своем Telegram.

Мер отметил, что наводчиками, которые помогли ВСУ найти логово русских и провести удар по их штабу, были украинские разведчики. Они обнаружили местонахождение массового скопления оккупантов и передали координаты своим коллегам, которые провели удар по объекту.

"Как результат, вместо шашлыка – поджаренные оккупанты", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном Мелитополе на Запорожье вечером 30 апреля раздался мощный взрыв. В сети сообщили, что прилет якобы был по зданию гостиницы, где базировались российские оккупанты. Это здание, по словам Андрющенко, было местом дислокации военных российской армии. На видео, опубликованном чиновником, видно, что на месте вспыхнул пожар, здания отеля разрушены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!