Первую партию танков Leopard 2 из Испании отправили в Украину

Испания передала Украине первую партию боевых немецких танков Leopard 2A4 – шесть из десяти. Технику доставят по морю и суше примерно за неделю.

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Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес. Ее слова процитировало издание CNN.

Глава испанского Минобороны подчеркнула, что танки отправили по морю сначала в Польшу. Вместе с ними – еще 20 единиц других тяжелых транспортных средств для ВСУ.

Отмечается, что по срокам транспортировка этой военной техники займет примерно рабочую неделю.

"Через шесть дней – через другую страну – они будут в Украине", – объяснила министр.

Известно, что остальные "Леопарды", в частности четыре единицы, Испания отправит Украине после их ремонта. Роблес выразила надежду, что это произойдет как можно быстрее.

Министр обороны Украины поблагодарил партнеров за передачу ВСУ боевых танков.

"Маргарита Роблес, Борис Писториус, спасибо за ваши леопардовые сердечки. И за их стальную броню", – написал он, опубликовав в Twitter фото с испанской и немецким коллегами.

Ранее Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна будет поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ столько, сколько понадобится. По его словам, речь идет не только о поставках оружия, но и о гуманитарной поддержке.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы МИД Андрей Мельник говорит, что Германия передала Украине всего 6% своих Leopard 2. В то же время Берлин не передал ВСУ ни одного бронетранспортера Fuchs или Wiesel.

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