Подготовка к контрнаступлению продолжается: названы сроки поставки Украине танков Leopard 2 от Испании

В ближайшие дни Испания передаст Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2А4. После этого будет поставлен второй пакет помощи, который будет содержать еще четыре единицы этой бронетехники.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет Tagesschau. Чиновник заверил, что страна будет поддерживать наше государство в войне против России столько, сколько потребуется.

"Это включает гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оборонительного оружия", – уточнил глава ведомства.

За последние несколько недель 55 украинцев прошли подготовку в качестве членов экипажа и техников на основных боевых танках Leopard в Испании. В общей сложности страна имеет 347 танков "Леопард", из которых 108 относятся к более старому варианту 2А4 и 239 к новому типу 2А6, который в Испании называется 2Э. Однако пока Испания не хочет передавать Украине ни один из новых и более мощных танков, поскольку бережет их для собственной национальной обороны.

Напомним: ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что шесть танков Leopard 2A отправятся на фронт в Украину до конца апреля. Страна уже завершает соответствующую подготовку.

По словам Роблеса, танки отправят морем вместе с 20 бронетранспортерами Caterpillar Transport. Кроме того, Испания уже ремонтирует еще четыре танка Leopard.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ получат дополнительно 14 танков Leopard 2 от Нидерландов и Дании. По словам министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, передача танков является "большим пожертвованием в рамках совместного проекта с Нидерландами";

– министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская армия может начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года. По его словам, контратака, в которой украинские бойцы будут использовать боевые танки Leopard, планируется по нескольким направлениям.

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