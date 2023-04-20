Названо количество танков Leopard 2, которые Украине предоставят Дания и Нидерланды

Вооруженные силы Украины получат дополнительно 14 танков Leopard 2 от Нидерландов и Дании. По словам министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, передача танков является "большим пожертвованием в рамках совместного проекта с Нидерландами".

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Стоит отметить, что современные танки станут дополнением к передаче анонсированных ранее более старых версий танков – Leopard 1. Об этом сообщает датское издание DR.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что до конца 2023 года по меньшей мере 80 танков Leopard 1 доберутся до Украины и смогут помочь стране в борьбе с российской агрессией. При этом он добавил, что в настоящее время не видит никаких признаков того, что война закончится в ближайшее время.

"Мы собираемся заниматься долгосрочным конфликтом, и поэтому важно дать четкий политический сигнал о том, что мы солидарны с украинским населением и с его желанием защитить свою страну", – заявил Поульсен.

Кроме того, и.о. министра обороны Дании уточнил, что танки Leopard 2 могут быть поставлены Украине в начале 2024 года.

Напомним, первые датские танки Leopard 1A5 скоро будут готовы к отправке в Украину. Речь идет о списанных ранее танках, которые Дания совместно с Нидерландами и Германией восстановила для нужд ВСУ.

Ранее сообщалось, что Украина должна получить обещанные самоходные артиллерийские установки CAESAR. Переданное Данией вооружение прибудет вместе с уже обученными экипажами – бойцы ВСУ сейчас проходят тренировки за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о готовности отправить Украине первую партию танков Leopard 1 уже в ближайшие месяцы. По его словам, сроки полностью зависят только от скорости ремонта, проводимого немецким заводом FFG.

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