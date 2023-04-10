Дания передаст гаубицы CAESAR в течение следующего месяца сразу после окончания тренировок бойцов ВСУ – минобороны

Министр обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен заявил, что уже в следующем месяце Украина должна получить обещанные самоходные артиллерийские установки CAESAR. Он отметил, что переданное Данией вооружение прибудет вместе с уже обученными экипажами – бойцы ВСУ сейчас проходят тренировки за границей.

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Об этом Поульсен сказал в понедельник, 10 апреля, на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Одессе, передает Media Center Ukraine. Он уточнил, что сейчас гаубицы CAESAR, которые получит Украина, находятся на тренировочных полигонах в Дании.

Также министр анонсировал поставки Копенгагеном Киеву танков Leopard 1 – их в Дании рассчитывают начать до лета этого года. Речь также шла о перспективе предоставления нашим защитникам Leopard 2.

"Еще два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией. Надеемся, что мы начнем поставки танков к лету. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1. И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых в Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи", – сказал Поульсен.

Он отметил важность того, чтобы украинцы имели возможность обслуживать и ремонтировать западное вооружение еще до того, как оно прибудет в Украину. Этот вопрос тоже будет проработан.

Резников подтвердил, что украинские артиллеристы сейчас учатся работать на CAESAR за границей. "Также скоро вы услышите, как в Украине рычат танки с датским акцентом", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания объявила, что отправит в Украину новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд крон (приблизительно $140 млн). Он содержит среди прочего боеприпасы к стрелковому оружию, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты ПВО.

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