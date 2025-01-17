Первую похоронил в оккупированном Херсоне: в результате удара РФ по Кривому Рогу мужчина потерял вторую жену. Фото и видео

Одну из убитых Россией сегодня, 17 января, в Кривом Роге женщин смерть догнала в собственном автомобиле: женщина получила смертельные обломочные ранения. Ее муж Игорь рассказал, что овдовел уже второй раз после начала полномасштабного вторжения России.

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Его первая жена умерла в 2022 году в оккупированном на то время Херсоне, оставив его с тремя детьми. Об этом сообщает местное издание "СВОИ Кривой Рог".

"Игорь похоронил жену в оккупированном Херсоне. Сегодня в Кривом Роге погибла его вторая жена. Ее убило обломками в собственном авто. Трое детей тяжело пережили смерть родной матери, несколько часов назад они потеряли еще одного дорогого человека", – говорится в сообщении.

Издание также опубликовало фрагмент повествования Игоря. Мужчина с залитым кровью лицом рассказал, что известие о гибели приемной мамы их ошеломило.

"Старшая дочь здесь живет – вывезла их к своим знакомым, потому что у них истерика, и когда увидели новую маму свою погибшую – просто сорвало детей. Ну представьте, в 2022 родную похоронили, сейчас приемную хоронить", – говорит Игорь.

По данным издания, погибшую женщину звали Оксаной, ей было 45 лет. Женщина работала учительницей музыкального искусства в одной из криворожских гимназий.

В момент гибели Оксаны ее муж был рядом с ней в автомобиле, однако он успел среагировать, а она – нет, приняв на себя смертоносные обломки.

Он также рассказал, что в этот день у его старшего сына день рождения. И семья отправилась на рынок за покупками, когда в Кривой Рог прилетели российские ракеты.

Напомним, около полудня российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. В результате атаки разрушениям подверглись учебное заведение и жилые дома. По состоянию на 14:30 было известно о по меньшей мере четырех погибших: трех женщинах и мужчине. Также пострадали минимум семь гражданских, трое из них – в тяжелом состоянии.

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