'Первые 8 км проехали на самокатах': оккупант рассказал о 'приключениях' в газовой трубе под Купянском и безумных потерях захватчиков. Видео

Пока российская пропаганда усиленно работает над созданием очередного мифа о "трубе-3", реальные участники операции по проходу в Купянск через разрушенный газопровод на Харьковщине рассказывают, что там произошло на самом деле. Воспоминаниями делиться способны далеко не все оккупанты: после зачистки трубы украинскими воинами большинство захватчиков были ликвидированы.

Один из немногочисленных пленных россиян, уроженец Волгоградской области РФ с позывным "Север" рассказал о плане оккупантов, его срыве украинскими воинами и огромных потерях, которые понесли в итоге войска агрессора. Его рассказ опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

Что рассказал оккупант

В отличие от большинства участников операции по заходу в Купянск через газовую трубу, оккупанту по имени Михаил Степанов (3 ноября 1999 года рождения, уроженцу Череповца Волгоградской области, воевавшему против Украины в рядах 122-й полка 68-й дивизии ВС РФ) посчастливилось выжить. Захватчик с позывным "Север" попал в плен в районе Купянска.

"Север" – один из тех, кто продвигался по газовой трубе около 13 километров в Купянском районе. Когда началась зачистка трубы украинскими спецназовцами, сбежал, спрятался, был найден под кроватью в разбомбленном доме", – отметил Бутусов.

Как следует из рассказа пленного оккупанта, в трубу они заходили "порционно". Вариантов отказаться от "чести" повторить "подвиг" россиян под Авдеевкой в Донецкой области и Суджей в Курской области, утверждает он, не было.

"В газовую трубу нас запускали по 10 человек. Первые 8 километров на самокатах, далее – на самодельных тележках на колесиках. Не захочешь – свои же обнулят. Если вы не выполните (приказ. – Ред.) – без разницы, каким способом. Либо ты будешь привязан к дереву и жестоко избит, сломан, или еще что-то. У них много чего на уме, чтобы от нас избавиться. Им же без разницы, кто мы. Одного убили – еще пришел один взамен, на это место. У меня выбора было немного: либо "пятисотиться" (дезертировать. – Ред.), либо сдаться в плен", – заявил оккупант.

Накапливали силы и БК оккупанты в обустроенном прямо под газовой трубой довольно просторном блиндаже. На момент окружения на выходе из трубы внутри находились около 70 захватчиков.

"Они решили принять бой, первые раненые начали отползать по трубе и заблокировали ее, большинство солдат погибли от минометов, дронов, гранатометов и стрелкового огня прямо в трубе, некоторые рядом с выходом из трубы. Командиры требовали от них по рации подрывать себя, но "Север" сбежал и попал в плен", – рассказал Бутусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что об успехах ВСУ и потерях РФ на Харьковщине рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он также добавил, что "хорошие результаты" имеют Силы обороны на Сумщине, а в Донецкой области по уровню потерь российской армии ситуация для врага не лучше, чем под Купянском.

