"Хорошие результаты на Сумщине": Зеленский рассказал об успехах ВСУ и потерях РФ на Харьковщине. Видео

Вооруженные силы Украины имеют успехи на Сумщине. Кроме того, Россия теряет много своей техники и военных на Харьковщине.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в традиционном обращении. 14 сентября украинский лидер заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по, в частности, этим направлениям.

"Есть хорошие результаты в пограничье Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Также значительные потери у россиян и на Харьковщине – в Купянске, и в Донецкой области. Продолжаем действовать на Добропольском направлении. Важно, что российские штурмы – отбиваются ребятами", – заявил президент.

Ранее сообщалось, что войска государства-агрессора РФ осуществляют передислокацию войск. Оккупантов стало меньше на Сумском направлении, поскольку враг перебросил силы оттуда на другие участки фронта, в частности на юг.

Накануне, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что по состоянию на 13 сентября ситуация в городе Купянске и его окрестностях находится под контролем Вооруженных сил Украины. При этом в городе проводится контрдиверсионная операция.

Стоит отметить, что несмотря на значительные потери, российские войска ищут новые подходы для наступательных действий в районе Купянска. Их пехота активно тестирует другие методы продвижения, стараясь избегать прямых штурмов.

Как писал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, украинские войска недавно освободили Филию к югу от Новопавловки Днепропетровской области. При этом российские захватчики атаковали саму Новопавловку, а также в районе Новопавловки вблизи Филии и Ялты. Также геолокационные кадры показывают, что враг продвинулся в Терновом на юго-восток от Великомихайловки.

