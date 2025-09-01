Враг пытается менять тактику под Купянском: в Нацгвардии раскрыли детали. Видео

Несмотря на значительные потери, российские войска ищут новые подходы для наступательных действий. Их пехота активно тестирует другие методы продвижения, стараясь избегать прямых штурмов.

Нацгвардейцы из 15-й бригады "Кара-Даг" сообщили, что в последнее время под Купянском оккупанты изменили свою тактику. Об этом говорится в сообщении подразделения в официальном телеграмм-канале. По словам военных, такое поведение врага демонстрирует его ощутимые потери на этом направлении.

Тактика и действия

Защитники добавляют, что штурмовые группы противника все чаще используют антитепловизионные плащи, чтобы оставаться незамеченными. Они пытаются просочиться в серую зону и накапливать силы для дальнейших атак. Отдельно в Нацгвардии отмечают рост роли беспилотников в действиях врага, которые сосредотачиваются на попытках бить по логистике украинских войск.

Нацгвардейцы из 15-й бригады круглосуточно отслеживают перемещение оккупантов. Их подразделения беспилотных систем систематически уничтожают вражескую пехоту, средства связи, комплексы РЭБ и укрытия, где противник пытается прятаться и накапливать силы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Центре противодействия дезинформации опровергли фейк оккупантов о якобы окружении 114-й бригады теробороны на Купянском направлении. Бойцы бригады полностью контролируют ситуацию на этом участке фронта и продолжают уничтожать врага.

В TikTok и российские пропагандистские ресурсы активно разгоняют видео, где якобы военный 114 ОБрТрО рассказывает об "окружении" бригады на Купянском направлении, но это не соответствует действительности. На самом деле видео является фейковым и создано с помощью искусственного интеллекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!