В Генштабе сделали заявление о ситуации в Купянске: в городе проводится контрдиверсионная операция

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что по состоянию на 13 сентября ситуация в городе Купянске и его окрестностях находится под контролем Вооруженных сил Украины. При этом в городе проводится контрдиверсионная операция.

В то же время, враг продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении

По информации украинского военного командования, выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. При єтом там подчеркнули, что трубопровод не ведет прямо в город.

Также в Генштабе отметили, что в районе Купянска несколько трубопроводов, три нити из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны.

В самом же Купянске проводится контрдиверсионная операция, вокруг города – поисково-ударные действия.

