Россия перебрасывает свои войска с Сумского направления на юг: в ГПСУ рассказали о ситуации. Карта

Войска государства-агрессора РФ осуществляют передислокацию войск. Оккупантов стало меньше на Сумском направлении, поскольку враг перебросил силы оттуда на другие участки фронта, в частности на юг.

Соответствующие изменения зафиксировали наши пограничники. Это подтвердил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, выступая в эфире телемарафона "Єдині новини".

Что известно о ситуации на передовой

"Наши подразделения в Хотинской и Юнаковской громадах отмечают, что количество атак или действий врага существенно уменьшилось по сравнению с начальным периодом, когда противник пытался продвинуться вглубь территории Украины", – сказал Демченко.

По его информации, ВС РФ постепенно отводят накопленные силы и перебрасывают их на южные и некоторые другие направления. Также это связано с потерями, которые наносят агрессору украинские бойцы.

В то же время российские войска не прекращают обстрелов приграничья, в частности гражданского населения. Применяют FPV и сбросы с беспилотников, а также авиацию, запуская КАБы и ракетное вооружение.

Также представитель ведомства сообщил, что подразделения Сумского пограничного отряда и бригады "Стальной кордон" на днях посетил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, чтобы лично ознакомиться с обстановкой и отметить украинских воинов за стойкость в противостоянии с оккупантами.

В сводке ГШ ВСУ сообщается, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники в четверг, 4 сентября, отбили четыре атаки россиян. Противник нанес 15 авиационных ударов (всего сбросил 33 управляемые авиационные бомбы) и совершил 249 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

Как ранее писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины, согласно статистике Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки (4 сентября) уменьшили численность армии РФ на 810 захватчиков. Общие боевые потери страны-агрессора в живой силе с начала полномасштабной войны составили 1 млн 86 тыс. 220 человек.

