ВСУ отминусовали 810 оккупантов и 50 артсистем: в Генштабе озвучили данные о потерях врага

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность армии РФ на 810 захватчиков. Общие боевые потери страны-агрессора в живой силе составили 1 млн 86 тыс. 220 человек.

Уничтожена также вражеская техника и вооружение, среди которых 50 артсистем. Об обновленных данных о потерях врага сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Какие потери врага за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава противника накануне, 5 сентября, украинские защитники уничтожили 2 российских танков (всего уничтожено 11 159), 2 боевые бронированные машины (23 243), 1 РСЗО (1 480) и 1 средство ПВО (1 216).

К тому же захватчики потеряли также 222 БПЛА оперативно-тактического уровня (56 267), 139 единиц автомобильной техники и автоцистерн (60 831) и всего 3 956 единицы спецтехники.

Также за время полномасштабной войны Россия потеряла в Украине в целом 422 самолета, 341 вертолет, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 686 крылатых ракет.

Напомним, недавно украинские бойцы провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее оккупировали российские войска. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября стало известно о том, что украинские защитники освободили еще один населенный пункт – поселок Новоэкономическое Донецкой области. В Генштабе сообщили, что над поселком был установлен украинский флаг 31 августа.

