Первые четыре танка Leopard 2 уже в Украине: исторические фото

Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Они были получены от польских и шведских партнеров.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал первые фото с легендарными танками. Первую партию передал премьер Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.

"Танки Leopard 2 уже в Украине. Вместе с премьер-министром Матеушом Моравецким мы встретили первые танки, предоставленные партнерами. Мы благодарны Польше за решительные шаги, приближающие Украину к победе. Ждем расширения танковой коалиции", – написал он в Twitter.

В своем Twitter-аккаунте министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Швецию за передачу вооружения.

"Леопарды для Украины от шведских львов. Наши народы объединяют не только цвет наших флагов", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первых танков Leopard 2 в Украину.

Также стало известно, что апреле в Украине, вероятно, будет уже серьезное количество западных танков. Сейчас украинские военные проходят обучение на полигонах в Германии.