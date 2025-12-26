Первые минуты – самые сложные: в полиции показали кадры с бодикамер патрульных Чернигова сразу после обстрела. Фото и видео

После российской дроновой атаки по Чернигову, которую враг осуществил на Рождество, патрульные полицейские помогали эвакуировать людей и оказывать раненым первую домедицинскую помощь. Правоохранители показали свою работу в жилой пятиэтажке, куда попал вражеский БПЛА.

Видео с бодикамер патрульных Чернигова, а также фотографии с места обстрела опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины. Напомним: в результате этих российских ударов погиб один человек, еще по меньшей мере 10 пострадали.

"Именно сегодня (25 декабря. – Ред.), в день Рождества, когда дома должны были быть наполнены светом, тишиной и семейным теплом, враг снова ударил по жилой застройке города. В результате попадания вражеского беспилотника поврежден пятиэтажный жилой дом, соседние многоэтажки и автомобили", – отметили представители Нацпола.

Патрульные вместе с другими службами оперативно прибыли на место: эвакуировали людей, деблокировали пострадавших, выносили раненых и передавали их медикам, обеспечивали публичный порядок и беспрепятственный проезд спецтехники.

"Полицейские рядом в самые сложные моменты – чтобы поддержать, помочь и сделать все возможное для безопасности каждого", – подчеркнула пресс-служба.

Что известно об ударе РФ по Чернигову

Российские удары пришлись по пятиэтажке и объекту критической инфраструктуры. Жертва обстрела – 80-летняя женщина.

По данным ГСЧС, в результате попадания разрушены квартиры на втором, третьем и четвертом этажах жилого дома. По состоянию на 19:55 четверга аварийно-поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника были завершены.

Как ранее писал OBOZ.UA, 25 декабря стало известно, что в больнице умерла 48-летняя женщина, пострадавшая в результате российского обстрела Киева 23-го числа. Мирная жительница получила осколочное ранение головы в результате атаки дрона, в тяжелом состоянии была госпитализирована. Спасти ее не удалось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!