Первые мобилизованные заключенные в Украине взяли в плен россиянина: в Минюсте рассказали подробности

Первые осужденные, которые проявили желание присоединиться к Вооруженным силам Украины, проходят слаживание. Более того, некоторые из них уже участвуют в боевых действиях и даже взяли в плен российского оккупанта.

На сегодняшний день к украинской армии присоединились уже более 600 заключенных. Об этом в интервью hromadske рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, эффективность мобилизации осужденных уже заметна по определенным вещам. Также она добавила, что количество заключенных, присоединиться к ВСУ, постоянно растет. По состоянию на 29 мая осужденных, изъявивших желание мобилизоваться, было уже более 4 тысяч.

Высоцкая объяснила, что заявления осужденных должны рассматриваться в суде. Однако перед этим заключенные-добровольцы проходят проверку, военно-врачебную комиссию и знакомство с командирами.

"Осужденные, которые идут служить сейчас, делают это абсолютно контролируемо после проверки, согласно закону. Они будут готовиться и выполнять важную для нашего государства работу. Работы на фронте много, не обязательно с оружием. Но даже если с оружием, у меня уже есть успешный кейс: поступила информация, что одни из первых осужденных взяли в плен россиянина", – отметила Высоцкая.

Место, где будут служить осужденные, определяет Министерство обороны. В то же время Высоцкая подчеркнула, что заключенным не предоставляют возможность служить в тыловых подразделениях, заменив наказание фактически на свободу.

"Это тоже важно понимать, что определенное время эти люди должны работать на государство, а контракт заключается до конца военного положения", – рассказала Высоцкая.

Напомним, менее чем через неделю после подписания президентом Зеленским закона о мобилизации осужденных украинские суды начали рассматривать представления пенитенциарной службы об условно-досрочном освобождении. Уже известно о трех тысячах человек, которые изъявили желание защищать страну, и процесс набирает обороты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!