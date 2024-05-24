У них сильная мотивация: суды уже рассматривают первые дела осужденных, попросившихся на войну

Менее чем через неделю после подписания президентом Зеленским закона о мобилизации осужденных украинские суды начали рассматривать представления пенитенциарной службы об условно-досрочном освобождении. Уже известно о трех тысячах "сидельцев", которые изъявили желание защищать страну, и процесс набирает обороты.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

В чем отличие от российского "опыта"

После 17 мая, когда Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий осужденным воевать на фронте, российские пропагандисты взорвались сообщениями, что Украина будто бы копирует опыт РФ. Но это не так.

В 2022 году тысячи рецидивистов из России были завербованы в так называемую ЧВК "Вагнер", а с февраля 2023 года этим занялось минобороны РФ. Добровольцев среди них было не так много, в основном в самом начале, причем преимущественно это были жестокие убийцы, насильники, педофилы. Все они были помилованы Путиным, а в случае, если им удавалось выжить на фронте, спустя полгода возвращались домой. И в России начался всплеск тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных зэками-"освободителями".

В принятом же в Украине законе предусмотрены определенные ограничения. Не могут быть приняты на военную службу следующие категории лиц, отбывающих наказание или осужденных:

– за преступления против основ нацбезопасности Украины;

– за умышленное убийство двух или более людей, или убийство с особой жестокостью, или соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием;

– за преступления против половой свободы и неприкосновенности;

– за преступления, связанные с терроризмом;

– за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких человек;

– за убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;

– за особо тяжкие коррупционные преступления.

Как видим, никаких маньяков (в отличие от того, как было в России) в рядах ВСУ точно не будет.

Стоит отметить, что те граждане, которые на сегодняшний день отбывают наказание, могут быть приняты на военную службу только по контракту. Призыву по мобилизации подлежат те, кто по решению суда освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком (т. е. условно осужден).

Суд принял первые решения

Первопроходцем в рассмотрении таких дел стал Хмельницкий горрайонный суд. 21 мая он рассмотрел первые представления действующих в области учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины об УДО осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

В этот день поступило два представления из Хмельницкого следственного изолятора – оба осужденных изъявили желание проходить военную службу по контракту, Добровольцы – молодые мужчины, 2000 и 1981 года рождения, жители сел Хмельницкого и Красиловского районов, еще до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов были осуждены за кражи (сроки – 4 года и 9 месяцев, 5 лет и 5 месяцев). Мужчины пригодны к военной службе по состоянию здоровья, прошли профессионально-психологический отбор и имеют достаточный уровень физической подготовки.

Ходатайства осужденных суд удовлетворил и обязал Хмельницкий следственный изолятор условно-досрочно освободить их от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту, их передачи в подразделения Национальной гвардии Украины для доставки в ТЦК и СП для заключения контракта.

Суд также постановил установить над мужчинами административный надзор на срок один год, но не дольше, чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, у которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений – запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

А 22 мая Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел еще 50 представлений об условно-досрочном освобождении осужденных – в этот раз из Райковецкой исправительной колонии. Выяснилось, что администрация пенитенциарного учреждения проинформировала осужденных о возможности УДО для прохождения военной службы по контракту согласно изменениям в законодательстве. После этого значительное количество мужчин обратилось к руководству учреждения с заявлениями, в которых выразили желание воспользоваться таким правом.

Некоторые из них хотели служить и оборонять страну еще при рассмотрении их дел в судах, однако тогда такая возможность еще не была предусмотрена законодательством.

Подавляющее количество добровольцев из Райковецкой колонии – это молодые мужчины, осужденные в основном за имущественные преступления (кражи). В ходе судебных заседаний они рассказывали, что специальных навыков для прохождения военной службы у них нет, однако выражали уверенность, что смогут овладеть ими довольно быстро.

"Многие осужденные во время видеоконференций указали на то, что из-за войны погибли их родные и близкие, в том числе те, кто участвовал в обороне Украины, что служит для них дополнительной мотивацией", – рассказали в пресс-службе суда.

Что в ВСУ думают о "новобранцах"

OBOZ.UA поговорил с несколькими офицерами боевых бригад о том, есть ли у них опасения насчет службы осужденных.

"Не думаю, что будут какие-то сложности. Но, конечно, все зависит от каждого конкретного случая. Если молодой паренек попался на краже и это его первое и единственное преступление, то не стоит ставить на нем крест. Тем более если он сделал правильный мужской выбор – пойти защищать страну. Это достойно уважения, и таким людям нужно дать шанс", – считает один из собеседников.

Другой офицер не настолько оптимистичен. "Админнадзор, о котором говорит суд, – это, конечно, хорошо, но как это будет на практике – сказать сложно. Все равно есть риск, что солдат из числа осужденных пройдет обучение, получит оружие, а потом ударится в бега. Время покажет. Но главное то, что в наших рядах точно не окажется осужденных насильников и убийц", – поделился офицер.

Тем временем в Минюсте говорят, что заявления уже написали три тысячи осужденных. И, судя по всему, это только начало. Однако окончательных цифр, сколько таких людей может вступить в ряды ВСУ, сегодня не может назвать никто. Приблизительные же подсчеты варьируются от 10 до 30 тысяч.