Первые системы Patriot уже прибыли в Украину, – министр обороны Польши

Первые системы Patriot уже прибыли в Украину. Они будут защищать украинское небо от российских ракет.

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Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанскому изданию LA RAZÓN. Он заявил, что это произошло именно благодаря Польше, которая стала не только главным пунктом передачи помощи, но и вошла в список стран, которые предоставили Украине наибольшую военную помощь.

"Должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши в Украину попали, в частности, батареи Patriot или первые танки Leopard; мы не только главный пункт передачи помощи, но и один из крупнейших доноров. С начала войны мы передали в Украину оружия более чем на 2,2 миллиарда евро , и в эту сумму не входят ни расходы, которые мы несем на подготовку украинских военных, ни последний пакет "броневиков", в который входят танки Leopard 2A4", – отметил Блащак, отвечая на вопрос журналиста относительно того, как Польша поддерживает Украину и пытается убедить других западных партнеров в необходимости наращивания поставок техники и вооружений для украинской армии.

При этом Блащак не уточнил, о каком количестве Patriot идет речь.

Он также подчеркнул, что мир может совместными усилиями помочь Украине победить Россию. Однако по вопросу передачи украинским воинам западных истребителей, чего сейчас добивается Киев, решение должны принимать все союзники.

"Хочу подчеркнуть, что только наши совместные действия – действия всего свободного мира – могут склонить весы этого несправедливого конфликта на правильную сторону. Что касается авиации, то решение по этому поводу нужно принимать на более широком союзническом уровне", – сказал глава МО Польши.

ЗРК Patriot – это, про сути, интегрированный комплекс противовоздушной обороны. Система охватывает территорию в радиусе 68 километров. Ее радар может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать пять из них. В зависимости от версии ракеты-перехватчики могут достигать высоты более двух километров и поражать цели на расстоянии до 160 километров. По данным американского Центра стратегических и международных исследований, для эксплуатации каждой установки требуется около 90 военнослужащих.

Самое же главное для Украины: эта система способна сбивать баллистические ракеты, пока у украинского ПВО нет возможности противодействовать этим воздушным целям.

В то же время, основным минусом ЗРК Patriot считают его стоимость. Новый комплекс Patriot стоит более миллиарда долларов США. Эта цена состоит из 400 миллионов долларов за систему и 690 миллионов за ракеты в ней, отмечает Центр стратегических и международных исследований (CSIS). По данным американской корпорации военных исследований RAND, один только тестовый перехват цели системой Patriot может стоить до 100 миллионов долларов. Многие цели, против которых направлено ПВО, например, дроны, стоят значительно дешевле расходов на их ликвидацию.

Напомним, ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что Украине нужны системы ПВО Patriot и SAMP/T, чтобы сбивать баллистические ракеты оккупантов. Их согласились передать ряд стран-партнеров нашего государства, среди которых – США и Германия.

При этом в США, где украинские военные учатся работе с этими системами, заявили, что защитники Украины овладевают ЗРК Patriot со значительным опережением графика. Об успехах военных ВСУ в освоении комплексов Patriot заявили и в Германии, где также продолжаются учения.

Узнав о решении западных стран по усилению украинской ПВО современными системами, президент РФ Владимир Путин снова сделал заявление о западных вооружениях: после того, как в США заявили, что передадут Украине системы Patriot, диктатор выдал, что "вторая армия мира "легко их" пощелкает".