'Первый приоритет': Сирский рассказал о защите от воздушных атак РФ и реформе армии

Оборона населения и критической инфраструктуры остается главной задачей правительства и командования ВСУ. Для этого сочетают наращивание классических средств ПВО с новыми технологиями — в частности дронами-перехватчиками и расширением РЭБ-покрытия.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил, что соответствующие меры дополняются реформой Сил обороны и изменениями в организационной структуре армии.

Защита украинских городов от российских дронов

Сырский отметил, что одним из приоритетов является создание нового рода сил в Воздушных силах — подразделений беспилотных средств противовоздушной обороны. Эти дроны-перехватчики, по его словам, уже показывают эффективность на уровне около 70% в уничтожении "шахедов", поэтому продолжается их масштабирование, комплектование персоналом и интеграция в командную структуру.

"Мы уже их применяем, увеличиваем количество (радиолокационных. – Ред.) станций, наращиваем численность, проводим подготовку персонала. Этот процесс в разгаре, если можно так сказать. Развиваем и другие направления. Наращиваем количество наших боевых вертолетов, которые также показывают высокую эффективность в борьбе с дронами. В зависимости от погоды, наши вертолеты иногда сбивают до 40% дронов на своих участках. Поэтому мы это направление также масштабируем. Эти вертолеты нужно оснащать специальными системами, которые позволяют видеть противника – днем, ночью, в различных погодных условиях, в тепловизионном и инфракрасном режимах", – отметил генерал.

Рассматривается также применение легкомоторной авиации с пулеметными установками и приобретение специализированных самолетов для борьбы с дронами.

Параллельно развивают мероприятия по электронной борьбе: планируется создать трех-четырехкратное перекрытие важных объектов средствами РЭБ и расширить радиолокационное поле.

"Все, что есть для наращивания нашего радиолокационного поля, мы используем, интегрируем все в единую систему. У нас есть системы автоматизированного управления. Создаются рубежи перехвата. В частности дроны начинают перехватываться уже на первом рубеже, как только они пересекают линию боевого соприкосновения", – подчеркнул Сырский.

Будущее украинской армии

Отдельно главнокомандующий прокомментировал концепцию реформирования ВСУ в условиях войны. Документ предусматривает переход на корпусную систему, адаптацию численности и функций в мирное и военное время, а также пересмотр структурных подходов с учетом современных угроз и международного опыта.

"Конечно, структура и численность Вооруженных сил Украины должны соответствовать вызовам войны", – подытожил Александр Сырский.

Напомним, в Польше рассматривают изменения в законодательство, которые позволят стране сбивать российские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины без согласия командования НАТО. Министерство обороны Польши предложило такие изменения еще в июне этого года, однако на фоне последней атаки беспилотников на территорию Польши рассмотрение этих очень важных для Польши и для Украины изменений ускорят.

