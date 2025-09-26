ВСУ отминусовали еще 940 оккупантов, два танка и более трех сотен дронов ОТР армии Путина – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 940 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 106 тыс. 430 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружение. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 25 сентября, украинские воины ликвидировали два российских танка (всего уничтожено 11 203), 14 артиллерийских систем (33 147) и 82 единицы автомобильной техники (62 818).

Уничтожено также 334 БпЛА оперативно-тактического уровня (63 569).

Также за время полномасштабной войны Россия потеряла уже 23 287 боевых бронированных машин, 1 501 РСЗО, 1 222 средства ПВО, 427 самолетов, 345 вертолетов, 3 747 крылатых ракет, 28 кораблей, подводную лодку и 3 975 единиц спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на украинские БПЛА и вспомнил "Мадяра". Экс-чиновника возмущает уничтожение украинскими дроноводами российских оккупантов.

Также сообщалось, что украинские пограничники с помощью дрона пленили вражеского штурмовика.

