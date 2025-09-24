"Три-четыре дрона терзают одного нашего солдатика": Рогозин пожаловался на украинские БПЛА и вспомнил "Мадьяра". Видео
Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на эффективную работу Сил беспилотных систем ВС Украины, которые "тремя-черьмя дронами терзают одного солдатика"-оккупанта. Командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди он обозвал изувером, но признал, что тот отлично выполняет свою работу.
Сейчас Рогозин является членом совета федерации, а также принимает участие в войне против Украины, руководя Центром специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат". В интервью российскому пропагандисту Олегу Пахолкову он рассказал о своем видении ситуации на фронте.
Россиянин заявил, что у украинских воинов "мозги на месте" и они "придумывают все новые и новые решения".
"Они такие изуверы! Маньяки! Вот тот же самый "Мадьяр", например, да? Он прекрасный организатор, отличный командир, но законченная мразь просто! Все его видосики – посмотрите на его Telegram-канале, обратите внимание – вот они там три-четыре дрона терзают одного солдатика нашего!" – возмутился чиновник-оккупант.
Украинский блогер Денис Казанский высмеял жалобы преступника Рогозина.
"Какой ужас! Представляете, бедные солдатики всего лишь пришли, чтобы убивать украинцев, стирать с лица земли целые города, грабить и мародерствовать, а эти бесчеловечные б*ндеровцы творят такое!" – с сарказмом прокомментировал он в своем Telegram.
Добавим: в этом же интервью Рогозин признал, что ситуация на "СВО" зашла в тупик. По его словам, украинская и российская армии достигли паритета в силах и средствах, из-за чего продвижение фактически невозможно.
Результативность работы СБС ВСУ
Пресс-служба Сил беспилотных систем сообщила, что за прошедшие сутки (23 сентября) они поразили/уничтожили 929 целей противника, среди которых:
- 250 единиц личного состава (из которых 139 – ликвидировано);
- 15 точек вылета пилотов БПЛА;
- 27 артиллерийских систем;
- 7 танков;
- 3 бронемашины;
- 81 беспилотный летательный аппарат противника типа "коптер" и "крыло".
Всего за сентябрь (01–23.09) уничтожено/поражено 18 175 целей, из них 4 925 – военнослужащие страны-агрессора РФ.
Как писал OBOZ.UA, недавно бойцы 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis на одном из активных направлений фронта уничтожили два российских зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" общей стоимостью 50 миллионов долларов.
