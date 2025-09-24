'Три-четыре дрона терзают одного нашего солдатика': Рогозин пожаловался на украинские БПЛА и вспомнил 'Мадьяра'. Видео

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на эффективную работу Сил беспилотных систем ВС Украины, которые "тремя-черьмя дронами терзают одного солдатика"-оккупанта. Командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди он обозвал изувером, но признал, что тот отлично выполняет свою работу.

Сейчас Рогозин является членом совета федерации, а также принимает участие в войне против Украины, руководя Центром специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат". В интервью российскому пропагандисту Олегу Пахолкову он рассказал о своем видении ситуации на фронте.

Россиянин заявил, что у украинских воинов "мозги на месте" и они "придумывают все новые и новые решения".

"Они такие изуверы! Маньяки! Вот тот же самый "Мадьяр", например, да? Он прекрасный организатор, отличный командир, но законченная мразь просто! Все его видосики – посмотрите на его Telegram-канале, обратите внимание – вот они там три-четыре дрона терзают одного солдатика нашего!" – возмутился чиновник-оккупант.

Украинский блогер Денис Казанский высмеял жалобы преступника Рогозина.

"Какой ужас! Представляете, бедные солдатики всего лишь пришли, чтобы убивать украинцев, стирать с лица земли целые города, грабить и мародерствовать, а эти бесчеловечные б*ндеровцы творят такое!" – с сарказмом прокомментировал он в своем Telegram.

Добавим: в этом же интервью Рогозин признал, что ситуация на "СВО" зашла в тупик. По его словам, украинская и российская армии достигли паритета в силах и средствах, из-за чего продвижение фактически невозможно.

Результативность работы СБС ВСУ

Пресс-служба Сил беспилотных систем сообщила, что за прошедшие сутки (23 сентября) они поразили/уничтожили 929 целей противника, среди которых:

250 единиц личного состава (из которых 139 – ликвидировано);

15 точек вылета пилотов БПЛА;

27 артиллерийских систем;

7 танков;

3 бронемашины;

81 беспилотный летательный аппарат противника типа "коптер" и "крыло".

Всего за сентябрь (01–23.09) уничтожено/поражено 18 175 целей, из них 4 925 – военнослужащие страны-агрессора РФ.

Как писал OBOZ.UA, недавно бойцы 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis на одном из активных направлений фронта уничтожили два российских зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" общей стоимостью 50 миллионов долларов.

