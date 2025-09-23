'Вот и все': Рогозин признался, что война России против Украины зашла в 'тупик'. Видео

Бывший глава "Роскосмоса", "сенатор", пропагандист и участник войны РФ против Украины Дмитрий Рогозин признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. По его словам, украинская и российская армии достигли паритета в силах и средствах, из-за чего продвижение фактически невозможно.

Любая техника, заявил Рогозин, уничтожается в пределах 20 км от линии фронта, пехота также заметна и поражается. Такое заявление он сделал в интервью российскому пропагандисту Олегу Пахолкову.

"Силы примерно равны"

Рогозин, который сейчас командует центром спецназначения беспилотных систем "Барс-Сармат" ВДВ РФ, заявил, что в основном "вся война идет в тактическом звене".

"Это штурмовая группа, 3-5 человек, мужики где-то возраста примерно близкого к нам, по степи, которая вся заминирована, где дроны с разных сторон жужжат, увешанные броней, автоматом, боекомплектом, гладкостволом, чтобы отстреливаться от дронов, еще и РЭБ. Встать с этим всем невозможно со стула, не то что идти куда-то наступать", – сказал он.

А если появляется любая военная техника в зоне 20 км ближе к линии фронта, "она будет сожжена, и нами у них, и ими у нас", добавил Рогозин.

"Вот и все. Вот он тупик-то в чем, в чем проблема позиционной войны. То есть силы примерно равны по оснащенности, по подготовленности, даже по мотивации", – заявил он.

О форсировании Днепра речи быть не может

А на Херсонщине, к вышеперечисленному добавляется еще и Днепр, пожаловался Рогозин.

По его словам, обе стороны уничтожают противника, как только он подходит к берегу реки.

Поэтому о форсировании Днепра в таких условиях речи быть не может.

"Я сегодня с утра опять был у себя на пункте управления, вот у меня там плазмы висят, и я вижу картинку с наших дронов. Вот он выжженный Степногорск (в Запорожской области. – Ред.) вокруг просто поля голые, лесополос уже нет, там заяц появится, я его увижу, а не то что человек", – сказал Рогозин.

По его словам, неясно, "как двигаться от вот этого, пройти вот этот маршрут, на чем".

"А техника – она будет подорвана, потому что все дороги заминированы, и нами, и ими, дистанционно, и не только дистанционно", – заявил Рогозин.

Напомним, еще три года назад, в ноябре 2022 года Рогозин объявил, что армия РФ в "зоне СВО" вот-вот получит сверхсовременное вооружение и одержит "быструю и решительную победу", поэтому новое заявление было встречено насмешками в сети.

Напомним также, в декабре 2022 года Рогозин получил ранение вследствие прилета по ресторану "Шеш-Беш" в оккупированном Донецке. У него диагностировали "осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра".

В сентябре 2023 года бывший глава "Роскосмоса" был объявлен "сенатором" оккупированной части Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW указали, что увольнение экс-командующего Северной группы войск и Ленинградского военного округа (ЛВО) Александра Лапина Кремль, вероятно, использует его как очередного "козла отпущения". Москва пытается наказать высокопоставленных чиновников за провал в отражении наступления ВСУ на Курщину в августе 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!