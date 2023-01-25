''Первый танковый шаг сделан, ''Леопардов'' нужно много'': у Зеленского отреагировали на решение Германии

Правительство Германии 25 января приняло решение о передаче Украине основных немецких боевых танков Leopard 2. В качестве "первого шага" федеральный канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера.

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В Офисе президента Украины отреагировали на решение официального Берлина. Как отметил глава ОПУ Андрей Ермак, следующая цель – создание "танковой коалиции".

"Первый танковый шаг сделан. Далее – "танковая коалиция". Леопардов нужно много", - отметил глава ОПУ.

Напомним, 25 января Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

Как сообщало издание ABC News, Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard 2 от 12 стран. Среди тех, кто заявлял о готовности к таким поставкам – Польша, Финляндия, а также, по словам источников ABC News, Испания, Нидерланды, Дания и еще 7 государств. Для продолжения рассмотрения этого вопроса им было необходимо согласие Германии, которое теперь официальный Берлин пообещал предоставить.