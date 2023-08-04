Песков отказался комментировать атаку дронов на Новороссийск: попытался переадресовать вопросы

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать атаку дронов на Новороссийск. Приспешник российского диктатора переадресовал этот вопрос в минобороны РФ.

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Об этом сообщают российские СМИ. Как известно, атака дронов на Новороссийск, расположенный в Краснодарском крае России, произошла утром 4 августа.

Местные жители рассказывали, что слышали звуки взрывов и стрельбы в районе порта. В министерстве обороны страны-агрессора заявили, что утренние взрывы были результатом "атаки дронов ВСУ" на военно-морскую базу. Также там сообщили, что дроны уничтожены.

Губернатор края сообщил, что в результате атаки якобы никто не пострадал и разрушений нет. Он также указал, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала и отгрузка нефти продолжается, несмотря на то что движение судов в порту было временно приостановлено.

Позже в сети появилась информация, что был подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, был подтоплен один из отсеков судна, в результате чего оно завалилось на бок.

Как сообщал OBOZREVATEL в результате атаки в Новороссийске на воде "лег отдохнуть" один из десантных кораблей. Некоторые независимые медиа страны-агрессора уточнили, что очевидцы еще ночью жаловались на "яркую вспышку" возле местного нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума, которому в итоге пришлось ввести запрет на движение судов.

Напомним, ночью 4 августа громко было и во временно оккупированной Феодосии (Крым). Жители заявили, что слышали звуки взрывов и гудение пролетавшего в небе беспилотника.

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