PHU Lechmar заявили о выполнении основной части обязательств в рамках контракта с ГПСУ

PHU Lechmar сообщает, что на сегодняшний день основная часть обязательств в рамках контракта с Государственной пограничной службой на поставку вооружения и боеприпасов для нужд ВСУ уже выполнена, остальные поставки продолжаются в плановом режиме. Компания работает исключительно в соответствии с действующими контрактами, соблюдая все требования и процедуры.

"Мы всегда стремились минимизировать нашу публичную коммуникацию с учетом чувствительности темы оборонных закупок. Потому что без своевременных и бесперебойных поставок украинские военные рискуют остаться без критически важного вооружения, а распространение безосновательных обвинений негативно отражается на своевременности поставок товаров оборонного назначения", – подчеркивает Каролина Сюдыла, пресс-секретарь Lechmar.

Компания подчеркивает, что информация о количестве поставленного оружия и боеприпасов засекречена и ее разглашение может создавать угрозу национальной безопасности. PHU Lechmar сотрудничает с Государственной пограничной службой в рамках установленных процедур по обеспечению прозрачности и безопасности.

"Мы понимаем высокий общественный интерес к эффективности использования средств. Но в условиях войны особенно важно учитывать информацию, распространяющуюся в медиа, – ведь подобные темы активно использует Россия для создания недоверия и дестабилизации. Наша общая задача – выполнять поставки вовремя и не предоставлять стране-агрессору излишней информации", – добавила Сюдыла.