'Пикапы становятся редкостью': 'Стальной фронт' привез новый автомобиль для Нацгвардии

Шесть автомобилей, десять дронов и две зарядные станции уже в ближайшее время будут работать на фронте. Их купил и доставил для 13 бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" Метинвест, от имени "Стального фронта Рината Ахметова".

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Об этом сообщается на сайте "Метинвест".

"Хартия" вскоре отправляется на передовую, поэтому их снарядили самой нужной техникой. Автомобили – вездеходы: пять пикапов и один внедорожник. Их будут использовать для перевозки личного состава, вывоза раненых и подвоза боеприпасов. Военные комментируют: автомобилей на войны не бывает слишком много, большинство из них ждет поражения огнем врага.

"Главным образом полноприводные автомобили привлекаются на "первую линию" - сами понимаете, что это такое. Там очень частые обстрелы и 90% техники не возвращается назад. Поэтому нам важна эта помощь и мы за нее очень благодарны", - говорит полковник Денис Жутиков, начальник секции логистики штаба воинской части 3102 (13 бригада Национальной Гвардии Украины "Хартия").

Все авто, как всегда, Метинвест привозит из-за границы. Всего "Стальной фронт" уже доставил военным более тысячи автомобилей, включая "скорые". Впрочем, находить вездеходы все сложнее всем волонтерам.

"Пикапы уже в Европе заканчиваются, привезти пикап из Польши, Германии оказываются очень сложно. Так же и из скандинавских стран. Так что мы сейчас ищем пикапы в Испании, Сербии. Пикапы уже становятся редкостью, скоро это будет вызовом для всех, кто помогает военным" , – объясняет руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

Десять дронов с тепловизорами марки Autel также постоянно требуются, потому что отслеживают противника и максимально точно корректируют огонь артиллерии. Для них необходимы зарядные станции – поэтому в комплекте снаряжения и 2 Ecoflow. Общая стоимость пособия – 6 млн грн.

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта Рината Ахметова".

Также компания является одним из крупнейших среди частного бизнеса поставщиков беспилотников в армию: защитники получили более 1500 дронов, почти 2000 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования и 441 автомобиль разного назначения. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на нужды ВСУ и гуманитарную помощь, составляет 6 млрд. грн.