Пилоты экипажа ударных бомберов показали, как доставляли подарки на Новый год собратьям в окопы. Видео

Нашим защитникам, которые находятся на нулю, довольно часто сложно передать необходимые вещи, оружие или еду. Однако пилоты экипажа ударных дронов доказали, что все реально и доставили военным ВСУ новогоднюю пасту карбонара на Покровском направлении.

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Соответствующим видео поделилась команда проекта "Украинский свидетель" на своем YouTube канале. Смаколики готовил повар 25-й ОПГБр, Александр "Круиз".

"Обычно для карбонары берут панчет, но мы будем использовать то, что нам выдают – подкопченное салко. Оно тоже будет неплохо, потому что кулинария – это не математика, может быть по-разному", – объясняет "Круиз".

Когда блюдо и подарки уже упакованы, мощные дроны "Вампиры" доставляют горячую карбонару прямо в окопы военным. Это особенно важно, поскольку передвижение транспортом в этих условиях чрезвычайно рискованно. Доставку выполняет экипаж "Рембо", установивший в этом году рекорд среди всех бригад – за 18 часов непрерывной работы совершил 35 вылетов ударных дронов.

"Мы созданы, чтобы помочь переднему краю. Важно их обеспечить. Они стоят там, чтобы сюда никто не прошел, а мы должны их всем обеспечить для этого. Думаю, им приятно будет", – рассказывает командир экипажа и пилот ударного бомбера Богдан Рембо.

По его словам, он сам служил в пехоте, и в то время им еще не доставляли необходимое с помощью бомберов. Он отмечает, что такие пакеты имеют большое значение для военных и серьезно поддерживают их моральный дух.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники из рядов Президентской бригады ВСУ организовали новогодний подарок и для российских оккупантов они отправили врагу в виде ударов артиллерийскими снарядами.

Наши военные использовали для ударов реактивные системы залпового огня на шасси пикапа. Так, расчет РСЗО прислал оккупантам яркие новогодние "приветствия", доставив их точно по адресу.

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