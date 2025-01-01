УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Все доставлено точно по адресу": украинские артиллеристы устроили "новогодний огонек" для оккупантов. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
996
'Все доставлено точно по адресу': украинские артиллеристы устроили 'новогодний огонек' для оккупантов. Фото

Воины из рядов Президентской бригады ВСУ организовали так называемый новогодний огонек для российских оккупантов. Подарки они отправили врагу в виде ударов артиллерийскими снарядами.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в первый день 2025 года. Военные также показали кадры с боевого задания.

"Все доставлено точно по адресу": украинские артиллеристы устроили "новогодний огонек" для оккупантов. Фото

Отмечается, что огоньки "бавовны" по позициям врага сбрасывали артиллеристы 21-го батальона специального назначения, который является отдельным подразделением в составе Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Все доставлено точно по адресу": украинские артиллеристы устроили "новогодний огонек" для оккупантов. Фото

Защитники использовали для ударов реактивные системы залпового огня на шасси пикапа. Так, расчет РСЗО отправил оккупантам яркие новогодние "поздравления", доставив их точно по адресу.

"Все доставлено точно по адресу": украинские артиллеристы устроили "новогодний огонек" для оккупантов. Фото

Защитники выразили надежду, что аудитория по ту сторону получила от этого "незабываемые впечатления".

"Все доставлено точно по адресу": украинские артиллеристы устроили "новогодний огонек" для оккупантов. Фото

"Начинайте новый год правильно! Слава Украине!" – призвали в Генштабе ВСУ.

"Все доставлено точно по адресу": украинские артиллеристы устроили "новогодний огонек" для оккупантов. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники из бригады "Помста" показали эффектную работу по оккупантам за неделю перед Новым годом. Она была особенно богата на вражеские потери, войска РФ остались без значительных запасов бронетехники и беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!