'Все доставлено точно по адресу': украинские артиллеристы устроили 'новогодний огонек' для оккупантов. Фото

Воины из рядов Президентской бригады ВСУ организовали так называемый новогодний огонек для российских оккупантов. Подарки они отправили врагу в виде ударов артиллерийскими снарядами.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в первый день 2025 года. Военные также показали кадры с боевого задания.

Отмечается, что огоньки "бавовны" по позициям врага сбрасывали артиллеристы 21-го батальона специального назначения, который является отдельным подразделением в составе Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Защитники использовали для ударов реактивные системы залпового огня на шасси пикапа. Так, расчет РСЗО отправил оккупантам яркие новогодние "поздравления", доставив их точно по адресу.

Защитники выразили надежду, что аудитория по ту сторону получила от этого "незабываемые впечатления".

"Начинайте новый год правильно! Слава Украине!" – призвали в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники из бригады "Помста" показали эффектную работу по оккупантам за неделю перед Новым годом. Она была особенно богата на вражеские потери, войска РФ остались без значительных запасов бронетехники и беспилотников.

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