Последняя неделя года была богата враждебными потерями: в ГПСУ показали эффектную работу по оккупантам и озвучили их потери. Видео

Украинские пограничники из бригады "Помста" продолжают уничтожать оккупантов на Купянском направлении. Последняя неделя перед Новым годом была особенно богата враждебными потерями.

Видео дня

Соответствующим видео поделились в Государственной пограничной службе. На этот раз нашим защитникам удалось оставить врага без значительных запасов бронетехники и беспилотников.

"Пограничники бригады "Помста" эффективно отработали по целям противника на Купянском направлении. В частности, бойцы комендатуры РУБАК "Феникс" уничтожили 4 БМП оккупантов, танк, 6 складов с боекомплектом и 2 склада БпЛА, поразили 2 пункта управления и позицию 120-миномета ", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как точными попаданиями боеприпасов Вооруженные силы минусуют пехоту противника, склады БК и автомобили.

Напомним, ранее на Купянском направлении украинские пограничники по комендатуре быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожили вражеские танки, минометы и склады боеприпасов. Кроме того, пограничники ликвидировали два пункта управления беспилотниками противника и десятки вражеских укрытий.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба по состоянию на 31 декабря, ВСУ за прошедшие сутки отменили 154 единицы военной техники и вооружение оккупационных войск России. Ликвидировано около 1610 захватчиков.

По ориентировочным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения на украинскую землю отминусовали уже 789 550 единиц личного состава российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!