Писал доносы и 'засветился' в уголовном деле: хакеры взломали почту полковника ВС РФ, причастного к ударам по Украине

Украинские хакеры взломали почту 43-летнего российского полковника Леонида Русина, до июля 2022-го являвшегося начальником 610-го Центра боевого применения и переучивания летного состава. Он базируется на аэродроме "Северный", откуда совершают вылеты российские А-50У для наведения ракет по Украине.

Видео дня

Оказалось, что этот российский военный преступник писал доносы на коллег-офицеров, едва ли не еженедельно он получает штрафы за нарушение ПДД и фигурирует в уголовном деле. Эти данные о нем обнаружили и обнародовали хакеры из команды "Кибер Сопротивление" совместно с волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что 610-й Центр боевого применения и переучивание летного состава (авиационного персонала военно-транспортной авиации) или в/ч 41520 базируется в Иванове Ивановской области РФ.

Это аэродром "Северный", на котором стоят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Именно такие Россия использует наведение ракет для ударов по Украине. Полковник Русин, командовавший Центом почти полгода полномасштабной войны против Украины, с июля 2022-го учится в военной академии генштаба ВС РФ. Вероятно, после ее окончания он пойдет на повышение.

Расследователи отметили, что отправной точкой для их CYBINT&OSINT операции стала информация от друзей и партнеров из команды "OSINT Бджоли", опубликовавших исследование, указав данные полковника и его супруги Ольги Русиной. В сообщении фигурировала электронная почта [email protected], которая и послужила дальнейшему расследованию.

Так, активистам "Кибер Сопротивления" удалось получить полный доступ не только к этому электронному ящику, но и к почте самого Русина ([email protected]) и его ближайшему окружению, учитывая офицеров, с которыми он вел служебные переписки.

В итоге были получены списки летных экипажей и фото других российских офицеров – подчиненных полковника.

В InformNapalm подчеркнули, что опубликовали пока часть собранной информации, поскольку основной массив данных используется в интересах разведки и приносит свои результаты.

Данные о российском полковнике

Русин Леонид Игоревич, 19.12.1979 г. р., ИНН 644004138190, паспорт РФ: 5303 827663. Он родом из Ташкента (Узбекистан). Слом его почтовых переписок позволил уточнить его текущий адрес проживания в Москве, который не фигурировал в базах данных и открытых источниках, а также его телефон: г. Москва, ул. Вернадского, дом. 25, кв. 137; тел.: 89128431964.

Это расследователи обнаружили из переписок по поводу получения книги, нужной Русину для обучения в военной академии генштаба ВС РФ. Такой же адрес фигурирует в анкетах, заполненных его женой.

Благодаря взлому также удалось получить скан-копии личных документов полковника. Они свидетельствуют, что Русин систематически писал докладные на офицеров, нарушающих режим секретности в части. Примечательно, что копии этих докладных он сам хранил на почте, что тоже является нарушением режима секретности.

На российском государственном сайте "Госуслуги" в кабинете Русина указано, что практически еженедельно он получает штрафы за нарушение ПДД.

Взлом почты Русина позволил установить также десятки российских офицеров, пилотов российской авиации, старательно скрывавших свои данные и не размещавших их в соцсетях.

"В целом по результатам анализа документации и фото внутренних мероприятий 610-го Центра удалось идентифицировать 41 российского офицера", – говорится в публикации расследователей, представивших данные в таблице.

Кроме документации, на почте полковника Русина они обнаружили и фотоархивы с массовым употреблением спиртных напитков военными его части, а еще "весеннего бала" офицеров с их супругами, в том числе Леонида и Ларисы Русиных.

Обнародованная информация не включает детализированного описания всех документов этого россиянина, но позволяет кратко ознакомиться с данными летного офицерского состава, участвующего в агрессии России против Украины.

В то же время бывший командир 610-го Центра (в/ч 41520) полковник Русин по масштабам слива данных подчиненного личного состава максимально приблизился к командиру 960-го штурмового авиационного полка РФ (в/ч 75387) полковнику Атрощенко.

"Оба этих командира фактически стали источниками масштабной утечки секретной документации о наиболее скрытом слое российских офицеров – членах экипажей самолетов, несущих прямую ответственность за совершение военных преступлений – нанесение авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Украины", – отметили в InformNapalm.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский полковник Сергей Атрощенко был командиром военной части ВС РФ, которая бомбила Мариуполь. Он родился на Житомирщине, а пристав на сторону российского агрессора, этот военный преступник отдавал приказ о бомбардировке драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!