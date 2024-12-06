Писториус не исключает отправку немецких войск в Украину: названы условия

Германия теоретически могла бы отправить своих военнослужащих на территорию Украины в рамках миротворческой миссии после окончания войны. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что это сейчас "открытый вопрос".

Видео дня

В интервью радиостанции Deutschlandfunk министр почеркнул: если такая миссия и будет создаваться, то участие Германии будет зависеть от очень многих факторов и обстоятельств. И это возможно только после прекращения огня.

"Это будет зависеть от характера мандата, масштабов привлечения, требований, согласия воюющих сторон", – уточнил Писториус.

Он подчеркнул, что сейчас не время публично раскрывать детали гипотетических сценариев.

"Мы готовимся, прорабатываем сценарии, но делаем это конфиденциально", – указал глава МО ФРГ.

"Одно дело – говорить о присутствии войск сейчас. Другое – что будет, когда боевые действия прекратятся. Мы должны будем говорить об этом, когда наступит время, но не "через голову" вовлеченных в этот процесс", – добавил политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Борис Писториус назвал Россию самой большой угрозой безопасности его страны и всей Европы. Он подчеркнул, что необходимо усилить оборонные возможности Берлина.

– Также он обратил внимание на то, что РФ Писториус увеличивает свое присутствие в Балтийском море. А полномасштабное вторжение России в Украину больше не является региональным конфликтом, отметил министр обороны ФРГ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!