'Путин борется за новый мировой порядок': Писториус заявил, что война России против Украины больше не является региональной

Полномасштабное вторжение Российской Федерации против Украины больше не является региональным. Потому что в этой войне Путин борется за новый мировой порядок.

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Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус. Его слова передает издание Spiegel.

Он отметил, что российский диктатор "полностью перешел на военную экономику". В частности Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь ЕС за один год.

"В своей речи в конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок", - подчеркнул Писториус.

По его словам, Путин уже видит себя победителем в войне против Украины. В то же время Писториус сказал, что полным ходом идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями.

"Наша безопасность – хрупкий актив. Германия должна ускориться и инвестировать больше в свой военный потенциал", – резюмировал свое мнение министр обороны.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин боится своего окружения. Причиной тому является то, что народ, олигархи и силовики РФ могут принять любого президента, но они не поймут и не простят, если он будет слабым.

Напомним, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что на эскалацию в войне против Украины Путина толкают два представителя его близкого окружения. Речь идет о первом заместителе главы администрации президента РФ Сергее Кириенко и бывшем секретаре российского Совбеза, а ныне помощнике Путине Николае Патрушеве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский диктатор Владимир Путин усилил свою кампанию рефлексивного контроля, направленную на Украину и ее западных партнеров, проведя 21 ноября демонстративный удар по Днепру баллистической ракетой с использованием разделяющихся боеголовок.

– Он риторически связал эту атаку с российским ядерным потенциалом, а еще открыто пригрозил, что может атаковать государства, поддерживающие украинские удары по глубокому тылу РФ. Такие его действия направлены на использование явных угроз "красными линиями" и бряцание ядерным оружием, чтобы воспрепятствовать продолжению военной поддержки Запада для Украины.

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