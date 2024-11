Пытается использовать 'красные линии': в ISW объяснили, что стоит за угрозами Путина и есть ли угроза применения ядерного оружия

Российский диктатор Владимир Путин усилил свою кампанию рефлексивного контроля, направленную на Украину и ее западных партнеров, проведя 21 ноября демонстративный удар по Днепру баллистической ракетой с использованием разделяющихся боеголовок Он риторически связал эту атаку с российским ядерным потенциалом, а еще открыто пригрозил, что может атаковать западные государства, поддерживающие украинские удары по глубокому тылу РФ.

Видео дня

Такое заметное усиление существующей российской информационной операции направлено ​​на использование явных угроз "красными линиями" и бряцания ядерным оружием, чтобы воспрепятствовать продолжению военной поддержки Запада для Украины. Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Заявление Путина от 21 ноября демонстрирует, что постоянное бряцание оружием со стороны Москвы в значительной степени остается риторическим. Но ни оно, ни удар баллистической ракетой "Орешник" не представляют собой существенного изменения в возможностях российского удара или вероятности применения ядерного оружия", – говорится в сводке.

Массированный ракетный удар РФ по Днепру

Утром 21 ноября российские войска нанесли комплексный удар по критически важной инфраструктуре и промышленным предприятиям в Днепре. Атака, как сообщается, включала баллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", запущенную из Тамбовской области, семь крылатых ракет Х-101, запущенных из Волгоградской области, и экспериментальную баллистическую ракету средней дальности с разделяющимися боеголовками – вероятно, модифицированную баллистическую ракету средней дальности (БРСД) РС-26 "Рубеж", запущенную из Астраханской области РФ.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе атаки сбили шесть российских Х-101, а оставшиеся ракеты не нанесли значительного ущерба. Украинские официальные лица отметили, что в результате удара были повреждены неуказанное промышленное предприятие, реабилитационный центр и жилые районы Днепра. Несколькими часами спустя российская ракета также повредила жилые районы в Кривом Роге Днепропетровской области.

Западные официальные лица сообщили СМИ, что баллистическая ракета, нацеленная на город Днепр, не была межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), а, скорее всего, баллистической ракетой с меньшей дальностью полета.

"Красные линии" Путина

В день атаки российский диктатор выступил с речью, заявив, что российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Днепру, в том числе с использованием новой неядерной баллистической ракеты "Орешник" (которая, как сообщается, является экспериментальным вариантом ракеты РС-26). Он представил удар как "прямой ответ" на недавние украинские удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в России и предполагаемые "агрессивные действия" стран НАТО против РФ.

Путин также пригрозил атаковать военные объекты западных стран, которые позволяют Украине наносить удары по РФ.

Что кроется за угрозами Путина?

По мнению военных экспертов, заявление диктатора РФ от 21 ноября демонстрирует, что постоянное бряцание оружием со стороны Москвы в значительной степени остается риторическим. Недавние его угрозы в адрес Запада были сосредоточены на том, что западные государства позволили Украине наносить дальние удары по российской территории, но украинские силы уже давно наносят их по тому, что Кремль незаконно определяет как "российскую территорию".

"Кремль незаконно определил оккупированный Крым как часть России с момента аннексии полуострова в 2014 году, а Силы обороны Украины регулярно наносят удары по Крыму с помощью предоставленных США ракет ATACMS и предоставленных Великобританией ракет Storm Shadow с апреля 2023 года. Поэтому применение Кремлем своей риторики о "красных линиях" было крайне непоследовательным, подрывая общий нарратив российской эскалации", – высказались аналитики.

Они отметили, что Путин последовательно усиливает войну самостоятельно, не обращая внимания на решения Запада, и последовательно отказывается принимать ответные меры каждый раз, когда западные государства усиливают свою поддержку Украины.

"Ранее он угрожал серьезным ответным ударом, если западные государства предоставят Украине ракетную артиллерию, танки, военные самолеты и возможность наносить удары по РФ, а сам постоянно менял цели каждый раз, когда Запад разоблачал его блеф. Поэтому ни удар баллистической ракеты "Орешник", ни заявление Путина от 21 ноября не представляют собой существенного изменения в возможностях России по нанесению ударов или вероятности применения ядерного оружия", – высказались аналитики.

Они напомнили, что российские войска регулярно запускают по Украине баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал", крылатые Х-101 – и все они способны нести ядерный заряд. Предыдущие российские ракетные удары были нацелены на промышленные объекты и объекты критической инфраструктуры, в том числе в городе Днепр, что нанесло больший ущерб. А единственной принципиально новой характеристикой российских ударов по городу 21 ноября была сама ракета "Орешник", которая демонстративно продемонстрировала боеголовки, чтобы усилить зрелищность удара и еще больше намекнуть на ядерную угрозу.

"Запад сохраняет надежные варианты сдерживания, и бряцание ядерным оружием Путина не должно удерживать западных чиновников от решения о дальнейшей помощи Украине. Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Билл Бернс предостерег политиков от опасений по поводу ядерной риторики Путина в сентябре 2024 года, назвав диктатора "задирой", который "продолжит время от времени бряцать оружием", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что по Днепру утром 21 ноября Россия действительно ударила незнакомой нам раньше ракетой: это мог быть как РС-26 "Рубеж", так и какой-то другой боеприпас. Единственное, что такими действиями диктатор Путин хотел напугать и Украину, и другие западные страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!