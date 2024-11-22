Россия ударила по Украине баллистической ракетой "Рубеж": эксперт объяснил, какова дальность полета и к чему готовиться украинцам

По Днепру утром 21 ноября Россия ударила незнакомой нам до этого ракетой. Авиационный эксперт Константин Криволап предположил, что это мог быть как РС-26 "Рубеж", так и какой-то другой боеприпас.

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Такими действиями кремлевский диктатор Владимир Путин хотел устрашить и Украину, и другие западные страны. Мол, "что хочу, то и делаю, куда хочу, туда и пуляю". Событие Криволап прокомментировал в интервью OBOZ.Talk.

"То, что ракета нам незнакома – это факт. Это первое. Далее: в характеристиках этой ракеты, РС-26 "Рубеж", приведено, что эти ракеты летают по баллистической траектории. Все межконтинентальные баллистические ракеты двух-трех ступенчатые – как обычный нормальный космический аппарат 80-х – 90-х годов", – рассказал аналитик.

Такие ракеты поднимаются очень высоко, а затем, приближаясь к цели, входят в более низкие слои атмосферы и на этой дистанции происходит разделение. В России рассчитывают, что ее межконтинентальные баллистические ракеты в случае необходимости смогут достать и Европу, и Америку.

"Так вот, эта ракета РС-26, она – по ее характеристикам, скажем, паспортам, по тому, что нам там рассказывают в мультиках – [летит на] 6 тысяч километров. При такой дальности у нее минимальная дальность должна быть (была такая информация) 2 тысячи километров. Но от Капустиного Яра, с которого якобы был осуществлен пуск, до Днепра всего-навсего 800 километров. И это первое, что вызывает непонимание", – указал на странный момент Криволап.

РС-26 "Рубеж" является развитием идеологии ракеты РС-24 "Ярс", которая, в свою очередь, является развитием "Тополя".

Непосредственно удар происходит не одним зарядом, а несколькими блоками "Рубежа".

"Так вот, судя по тому, что есть в сетях касательно поражения Днепра, там как минимум шесть падений. Я бы не сказал, что это поражение ракеты – потому что там нет взрывов, там оно просто падает, просто пожар и все. Но нет столь мощного взрыва, такого ничего нет.

Что это может быть? Может быть, что не сработали, не инициировались эти распределения блоков, это первое. Второе: неизвестно, сколько этих блоков вообще там, потому что информация засекречена и ничего докопаться нельзя. И третье, это куда девается вторая и третья ступень этой ракеты", – задался вопросами эксперт.

Если первая ступень падает у места пуска, вторая пролетает около 100 километров – то при таком коротком расстоянии между Капустиным Яром и Днепром совершенно непонятно, где это произошло.

"И я предполагаю, что, может, то, что падало, – это боевые части с обломками второй ступени ракеты. Предположение. Нельзя даже сказать, точно это был РС-26 или нет. Очень сложно сказать", – заявил авиаэксперт.

Криволап считает, что новым способом обстрела Украины Путин хотел сказать даже не нам, а другому миру, что "вот я принял новую доктрину, по этой новой доктрине я что хочу, то и делаю, куда хочу, туда и пуляю".

Отвечая на вопрос о том, к чему готовиться украинцам, он отметил: "Есть очень много факторов, которые трудно прогнозировать, трудно все обнять. Пока нужно время, чтобы это как-то прояснилось. Много неопределенной информации".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 21 ноября РФ нанесла комбинированный ракетный удар по Днепру. Воздушные силы ВСУ заявили, что оккупанты запустили межконтинентальную баллистическую ракету, аэробаллистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь ракет Х-101. Защитники неба сбили шесть Х-101.

– Вечером в четверг кремлевский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что его армия запустила по украинскому городу новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

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