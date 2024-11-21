Оккупанты атаковали Кривой Рог: есть разрушения и пострадавшие

Оккупационные войска России после массированной ракетной атаки на Днепр 21 ноября нанесли также удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. Там зафиксированы повреждения домов, пострадали два человека.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что детали вражеской атаки еще уточняются.

"На данный момент известно о двух пострадавших: 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они в больнице в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Взрывы в городе раздались около 10:25. По словам чиновника, в Кривом Роге частично разрушено административное здание. Также повреждены две жилые двухэтажки.

Напомним: во время атаки с 05:00 по 07:00 в четверг, 21 ноября, страна-агрессор РФ запустила девять ракет по Днепру: межконтитентальную баллистическую, аэробалистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь крылатых Х-101 (из них шесть защитники неба сбили). В городе повреждено предприятие, реабилитационный центр и дома, пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября российская баллистическая ракета попала в дом в Кривом Роге, разрушив целый подъезд. Под завалами погибли молодая мама и ее трое детей, младшей дочери было всего два месяца.

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