В Пентагоне подтвердили, что российская ракета 'Орешник' была создана на базе МБР 'Рубеж'

Баллистическая ракета "Орешник", которую Россия запустила 21 ноября по Днепру, не является межконтинентальной. Однако она действительно создана на базе МБР "Рубеж".

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Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга для прессы. Ее цитирует CNN.

Представитель оборонного ведомства подтвердила, что Россия сообщила США об ударе по Украине непосредственно перед запуском ракеты.

"Соединенные Штаты были оповещены незадолго перед запуском по каналам Системы уменьшения ядерной опасности", – сказала Сабрина Сингх.

Она отметила, что Национальный центр уменьшения ядерной опасности руководит "двусторонней линией NNRRC с Россией 24/7, которая работает в течение 35 лет и используется для передачи сообщений о пуске".

Сингх охарактеризовала "Орешник" как "экспериментальный образец баллистической ракеты средней дальности" и сказала, что она "основывается на модели российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Таким образом, по словам представительницы Пентагона, Россия применила новый тип летального вооружения в войне против Украины, что "безусловно, вызывает беспокойство".

Сингх также напомнила, что до этого россияне ужесточили эскалацию конфликта путём привлечения вооруженных сил Северной Кореи на поле боя против украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 21 ноября российская террористическая армия нанесла удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Вражескую атаку подверг город Днепр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин использует Украину в качестве полигона для испытания новейшего оружия. По его словам, российские власти в очередной раз демонстрируют свое презрение к человеческой жизни, достоинству и свободе, применяя новейшие ракеты.

Впоследствии Путин заявил, что Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник". По его словам, это было тестовым испытанием ракеты.

В США знали о запуске новой баллистики в Украине и заранее предупредили Киев.

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