США заранее предупредили Украину о возможности атаки РФ экспериментальной ракетой – CNN

В США заявили, что во время удара по Днепру утром 21 ноября Россия применила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, а не межконтинентальную, хотя в Штатах публично не раскрыли точный тип ракеты, они знали о возможности ее применения и заранее предупредили Украину.

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Об этом пишет телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника. Чиновник отметил, что Россия, вероятно, владеет лишь "горсткой этих экспериментальных ракет".

Чиновник отметил, что Украина выдержала "бесчисленное количество ракетных атак" со стороны России, которые имели значительно более мощные боеголовки, чем ракета, которую запустили по Днепру.

Издание отметило, что вероятно речь идет о КАБах, которые месяцами истощают украинскую систему ПВО.

По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

В то же время агентство Reuters сообщило, ссылаясь на информацию двух западных чиновников, что предварительные данные не подтверждают применение Россией МБР.

Данные США фактически подтвердил сам кремлевский диктатор. В своем обращении к россиянам 21 ноября Путин заявил, что во время атаки на Днепр оккупанты применили ракету средней дальности "Орешник".

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 21 ноября российская террористическая армия нанесла удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин использует Украину в качестве полигона для испытания новейшего оружия.

Впоследствии Путин заявил, что Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник". По его словам, это было тестовым испытанием ракеты.

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