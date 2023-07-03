Писториус требует как можно быстрее решить вопрос с центром ремонта танков Leopard: о каком сроке идет речь
Немецкие танки Leopard помогают Украине во время контрнаступления. Однако, согласованное создание центра технического обслуживания и ремонта этих танков в Польше не продвигается. Министр обороны ФРГ Борис Писториус дал 10 дней на решение этого вопроса.
Об этом Писториус заявил во время посещения Замостья вместе с польским коллегой Мариушем Блащаком. Его слова цитирует немецкий новостной телеканал n-tv.
Министр обороны Германии подчеркнул, что ремонт танков является важной частью постоянной поддержки Украины.
"Мы считаем, что переговоры должны быть завершены в ближайшие десять дней, чтобы мы знали, в каком направлении идут дела… Должно быть понятно: ремонт является важной частью устойчивой поддержки Украины, ремонт так же как и доставка боеприпасов", – заявил Писториус.
Писториус и Блащак еще в апреле договорились о создании в Польше хаба по ремонту основных боевых танков Leopard, используемых Украиной в войне с Россией.
Центр должен был заработать на базе производителя оружия Bumar-Labedy в польском городе Гливице, в Верхней Силезии еще в мае. Но дело не продвигается.
Как сообщает Spiegel, немецкая сторона считает завышенными ценовые ожидания поляков на ремонтные работы.
Писториус говорил об "интенсивных, сложных переговорах". Он согласился с Блащаком, что решение нужно искать уже сейчас.
Как сообщал OBOZREVATEL, "заморозка" строительства хаба по ремонту танков Leopard для Украины произошла из-за непримиримых финансовых разногласий.
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