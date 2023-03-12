Плачков: 'игры' на Запорожской АЭС с отключением от питания, в какую опасную игру играет Кремль? Интервью

В результате массированных обстрелов территории Украины, которые страна-террорист Россия совершила в ночь на 9 марта, Запорожская АЭС оказалась отключенной от последней линии связи с энергосистемой Украины. Запаса топлива на дизельгенераторах должно хватить на десять дней. Если в течение этого времени не подвезут дополнительного топлива или не восстановят электроснабжение АЭС, ядерное топливо начнет плавиться.

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Тем не менее, эта опасная ситуация может быть частью игры Кремля, который намерен полностью переподключить украинскую ЗАЭС под потребности оккупированного Крыма, других занятых районов Украины или, собственно, самой РФ. Ядерная катастрофа на ЗАЭС несет большую угрозу и для России, поскольку находится сравнительно недалеко от ее границ. Но на станции есть масса других рисков, которые могут реализоваться даже без злого умысла оккупанта. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков.

– В результате обстрелов российских оккупантов в ночь на 9 марта отключилась последняя линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Как вы оцениваете эту ситуацию?

– Ситуация опасная. Я считаю, что это очень опасный режим работы атомной электростанции. Мы возвращаемся к тому сценарию, который был зимой. На текущие риски накладывается еще и то, что неизвестно, что происходит с Каховским водохранилищем.

Пятый и шестой энергоблоки были на минимальном контролируемом уровне мощности, потому что было отопление на самой АЭС и в городе-спутнике. Но сейчас все энергоблоки в холодном состоянии. Все дизель-генераторы сработали. Если не будет возобновления подачи электроэнергии на Запорожской АЭС, то, по нормативам, на АЭС есть запас дизельного топлива на 10 дней. За это время будет необходимо либо подвезти топливо, либо восстановить электроснабжение.

Я думаю, речь может идти о сценарии переподключения ЗАЭС для потребностей Крыма, оккупированных территорий или самой Российской Федерации.

– Вы считаете, что оккупационные власти не намерены доводить ситуацию до катастрофы, а просто играют в свою игру?

– Да. Прежде всего, потому, что ЗАЭС находится вблизи границы РФ и в случае катастрофы очень сложно будет угадать розу ветров на тот момент и направление, в котором будет нестись радиоактивное облако.

Поэтому я не думаю, что они будут доводить до сценария, который был в Чернобыле или на "Фукусиме". Думаю, это также может быть элементом запугивания, манипуляций и ядерного терроризма. Все, что россияне делают на Запорожской АЭС, не имеет никакого отношения к безопасному использованию ядерной энергии.

– И сугубо теоретически – как могут развиваться события, если спустя 10 дней ЗАЭС не получит дизельного топлива или электроэнергии? Какими будут этапы дальнейшего процесса?

– Прежде всего, будет остановлено охлаждение активных зон реактора и бассейнов выдержки, а потом начнет плавиться ядерное топливо, поскольку не будет возможности отводить остаточное тепло. Если нет электроэнергии, если не работают дизель-генераторы, не работают циркуляционные насосы, может реализоваться сценарий, который был на "Фукусиме". Но на "Фукусиме четыре энергоблока, а на Запорожской АЭС шесть. Согласно расчетов наших ученых, такое внепроектное событие на АЭС может коснуться одного миллиарда людей и 40 стран.

Но давайте не будем нагнетать. У нас в стране серьезная радиофобия из-за Чернобыля, все хорошо помнят, чем закончились проблемы на атомной электростанции. Но пока что ничего не произошло.

Первая и главная рекомендация, как не допустить катастрофы – это давить на Российскую Федерацию с тем, чтобы вернуть электроэнергию на ЗАЭС. Вторая – полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС.

Проектные решения во времена независимости на ЗАЭС были изменены. Поэтому российский персонал, который находится там – нелицензированный и не готовый к работе на таких АЭС – также может стать причиной внепроектных ситуаций на атомной электростанции.

Чтобы стать на переключение на блочном щите управления, надо провести от 8 до 10 лет и быть готовым к этому. Россияне привезли свой какой-то непонятный персонал, которого им не хватает для того, чтобы атомная электростанция полноценно работала. Кто-то из нашего персонала переходит на сторону РФ, кто-то нет. Даже сама психологическая ситуация на ЗАЭС несет огромные риски, особенно в тех аварийных режимах, в которых она сейчас работает.

Если рассматривать самый апокалиптический сценарий, можно вспомнить "Фукусиму", но там были природные факторы – землетрясение и цунами, и это привело к взрывам на трех атомных энергоблоках и к выбросу радиации из оболочек реакторов. На ЗАЭС другие риски – военные, отсутствие электроэнергии, непонятные люди на станции, психологическое состояние персонала. Как видите, факторов риска здесь даже больше, чем на "Фукусиме". Любая авария на АЭС развивается как снежный ком. Что-то пошло не так – и все.

Думаю, катастрофы на ЗАЭС не допустят, но и освобождать ее простым способом нельзя. АЭС нельзя обстреливать артиллерией, гранатами и всем остальным, потому что атомная электростанция не проектируется для ведения военных действий на самой станции или рядом с ней, поэтому и освобождать ее очень сложно.

– Как раз по поводу освобождения. Все идет к тому, что украинская армия будет освобождать оккупированные территории. По некоторым оценкам, уже в перспективе нескольких месяцев может быть деоккупирована вся территория нашей страны. Какие шаги должны предпринять украинские специалисты прежде всего, когда ЗАЭС окажется под контролем Украины?

– Прежде всего, АЭС нужно разминировать – она заминирована по всему периметру – и разобраться с физической защитой. ЗАЭС должна вернуться под защиту Национальной гвардии Украины, которая по закону охраняет все наши АЭС. Далее необходимо провести очень глубокое инспекционное обследование всего оборудования, которое там есть, потому что неизвестно, что Россия там устроила. Думаю, наш персонал, который продолжает работать на ЗАЭС в условиях оккупации, знает, что там происходит.

Далее надо будет возобновить украинские регулирование на АЭС. Кроме инспекторов МАГАТЭ, на площадке должны присутствовать и украинские инспектора. Кроме того, необходимо оценить психологическое состояние персонала. Думаю, оно очень тяжелое. И, наконец, потребуется ремонт после всего того, что русские там натворили, в том числе отремонтировать все линии, узловые подстанции и так далее.

Это большая комплексная работа, которая должна быть проведена и центральными органами исполнительной власти, и самим оператором для того, чтобы внести изменения в свои лицензии. Потому что Госатомрегулирование Украины внесло изменение во все лицензии на эксплуатацию энергоблоков ЗАЭС.

Думаю, все это достаточно быстро можно решить и вернуть Запорожскую АЭС в объединенную энергосистему Украины. Это комплексный вопрос, трудный, но решаемый.