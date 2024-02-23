'Плачу и не знаю, что сказать': маленькие внуки погибшего на фронте добровольца из Хмельницкого отдали 10 тыс. грн на ВСУ. Фото

Внуки погибшего украинского воина из Хмельницкого собрали и отдали 10 тыс. грн на авто для Вооруженных сил Украины. Дети узнали от взрослых о сборе на машину для 86-го батальона теробороны и сами пришли в общественную организацию "Художественная сотня "Гайдамаки" с деньгами в руках.

Эту историю рассказала известная певица, волонтер Марина Украинец. Увидев детей, активисты так растерялись, что даже не успели спросить их имя – ребята отдали деньги и быстро скрылись. А уже на следующий день стало известно, что это внуки павшего на войне добровольца.

Во время первой встречи волонтер Роман все же успел сфотографировать детей. "Рома нам рассказывает эту историю, а я плачу и не знаю, что сказать. Мы все стояли, как вкопанные, со слезами на глазах. Как? Кто они? Как их найти?" – спрашивала Марина в сети.

Как выяснилось, мальчики – Захар и Устим, внуки погибшего защитника из Хмельницкого Юрия Дзобака. В мирной жизни мужчина занимался предпринимательством. Однако уже на второй день полномасштабной войны он пошел добровольцем защищать страну.

Юрий служил разведчиком-радистом, прошел Краматорск, Славянск. В июле 2022 под Харьковом попал под артиллерийский обстрел, где погиб при выполнении боевой задачи. Ему было всего 45 лет.

За личное мужество и героизм Юрий посмертно награжден орденом "За мужество", также ему присвоено звание почетного гражданина Хмельницкой городской территориальной громады. У воина остались жена Ксения и дочь Анастасия.

Бойцы 86-го батальона ТрО тронуты поступком Устима и Захара и обещают в ближайшее время прислать подарки для юных казаков.

А между тем сбор на автомобиль продолжается, к нему можно приобщиться здесь.

Напомним, что на фронте погиб главный сержант роты БПАК в рядах 33-й ОМБр Олег Ширма из Тернопольской области. Он отказался от работы за границей, чтобы защищать от врага родную землю.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Юрий Макаренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля в Донецкой области.

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