'План нашей дальнобойности на май выполняется': Зеленский назвал ключевые цели

В течение мая Украине удается поражать на территории России почти все запланированные цели. Как выразился президент Владимир Зеленский, план дальнобойности "выполняется более-менее полно".

Он прокомментировал дроновые атаки по противнику во время своего традиционного вечернего обращения. Новое видео было опубликовано в среду, 20 мая, на YouTube-канале ОП Украины.

Ключевые задачи для украинских военных

Президент отметил меткость украинских защитников, которые провели последние дальнобойные операции по поражению тылов противника. Наши воины "в начале этих суток вновь показали, что украинские дальнобойные санкции действуют эффективно", сказал Зеленский.

"Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины – спасибо! Расстояние – почти 800 километров от государственной границы Украины, город Кстово, нефтепереработка, поражение подтверждено", – рассказал глава государства об одном из недавних ударов.

"В целом план нашей дальнобойности на май выполняется более-менее полно", – сообщил президент и назвал, какие цели являются приоритетными. Это НПЗ, нефтехранилища и другая инфраструктура "нефтяных заработков" страны-агрессора РФ.

Наши беспилотники будут продолжать работать на вражеской территории. Зеленский заявил, что спецслужбы уже имеют "дополнительные предложения" по этому поводу.

"Я благодарен за дополнительные предложения от наших специальных служб. Мы будем реализовывать, мы будем отвечать", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России сейчас либо полностью остановлены, либо сократить производство топлива после атак украинских беспилотников в последние дни, включая удары, нанесенные 20 мая. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично остановили работу, превышает 83 миллиона метрических тонн в год (или 238 тысяч тонн в день). Это четверть от общей мощности нефтепереработки РФ.

– В ГШ ВСУ подтвердили поражение в ночь на 20 мая НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в Нижегородской области России. Там выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-6, вспыхнул пожар.

