План по цифровизации ВЛК должен быть разработан в течение двух недель: будет предусматривать три этапа

В Офисе президента провели совещание по внедрению реформы Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). В ходе нее обсудили, в частности, цифровизацию военно-врачебных комиссий.

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В течение двух недель Министерство обороны, Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации Украины разработают шаги по цифровизации ВВК. Об этом сообщили на сайте ОП в четверг, 7 ноября.

Совещание прошло под председательством заместителя руководителя ОП Ирины Верещук.

"Отдельное внимание на совещании было уделено реформированию военно-врачебных комиссий, в частности, благодаря уменьшению бюрократии и созданию прозрачного процесса прохождения ВВК. Это позволит сократить очереди и разгрузить комиссии. В течение двух недель Минобороны, Минздрав и Минцифры разработают шаги по цифровизации ВВК", – сказано в сообщении.

В ОП уточнили, что главной темой встречи стал законопроект Министерства здравоохранения о реформировании системы назначения статуса инвалидности и ликвидации МСЭК. Его должны вскоре рассмотреть на заседании парламента.

Кроме того, представители Минздрава рассказали о внедрении системы оценки повседневного функционирования человека с целью назначения инвалидности и предложили план цифровизации соответствующего процесса. Он предусматривает три этапа, первый планируется начать 1 января 2025 года.

Напомним, что в Минобороны выразили готовность цифровизировать работу военно-врачебных комиссий.

"Мы сейчас уже наработали модель цифровой реформы ВВК. Она предоставлена нашим партнерам по правительству. Мы готовы и уже разрабатываем проект изменений в нормативно-правовые акты. А также цифровая команда готова технически очень быстро реализовать этот функционал", – сказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Вместо них будут создаваться экспертные комиссии в учреждениях здравоохранения.

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